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È stato identificato l’uomo ucciso domenica 15 novembre nei boschi a lato della pista ciclabile tra Busto Garolfo e Casorezzo, nella zona delle cave del Parco del Roccolo. Si chiamava Mahboub Nassim Imad, aveva 30 anni ed era del Marocco. Risultava domiciliato in provincia di Bergamo. A permettere l’identificazione sono stati alcuni familiari, che mercoledì 18 novembre si sono presentati alla caserma dei Carabinieri di Legnano. Non era più rientrato a casa da domenica e lo stavano cercando. La vittima era stata trovata senza documenti, uccisa con un’arma da fuoco.

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Secondo quanto saputo in redazione, Mahboub avrebbe fatto parte di un gruppo che aveva attaccato una postazione di spaccio, trovando però la reazione armata da parte degli occupanti. Alcuni altri uomini erano stati picchiati selvaggiamente. L’uomo sarebbe quindi morto durante uno scontro fra bande rivali per il controllo del territorio e non durante una esecuzione. Una versione che resta da veirficare attraverso le indagini e l’autopsia, che avverrà oggi. Il fatto che la vittima provenisse dalla Bergamasca apre interrogativi sulle persone che stavano cercando di prendere possesso delle piazze di spaccio e sulla loro provenienza.

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🔫 I boschi dell’Alto Milanese trasformati in territori di guerriglia

L’omicidio è arrivato cinque giorni dopo una vasta operazione dei Carabinieri contro le postazioni di spaccio nascoste nei boschi lombardi. Il 10 novembre sono intervenuti anche i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, insieme al 3° Reggimento Lombardia, ai Carabinieri forestali e alle unità cinofile. I controlli hanno interessato anche le aree di Casorezzo, Busto Garolfo, Parabiago e Arluno. Il bilancio complessivo dell’operazione, estesa a sette province, è stato di 17 bivacchi smantellati, tre arresti e 146 persone identificate.

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Secondo le testimonianze raccolte dalla nostra redazione fra gli agricoltori della zona, dopo l’intervento dei Carabinieri si erano svuotati sia l’accampamento nei boschi dietro la cava di Casorezzo, sia i bivacchi abitualmente presenti lungo la pista ciclabile che collega Casorezzo a Busto Garolfo e quella verso Parabiago, nella zona del Pioppeto, fra Casorezzo e Villapia. Per alcuni giorni quelle postazioni, normalmente frequentate dagli spacciatori e dai consumatori, erano apparse deserte.

L’omicidio del 15 novembre potrebbe inserirsi proprio nella fase successiva allo smantellamento degli accampamenti. Una possibile ricostruzione è che, terminata l’operazione dei Carabinieri, alcuni gruppi abbiano tentato di tornare nelle postazioni abbandonate, mentre altri cercavano di conquistarle. L’arrivo di uomini provenienti da altre zone e la presenza di spacciatori già sul territorio potrebbero avere provocato lo scontro armato. È una mia ipotesi giornalistica personale, basata sulla successione degli avvenimenti, sulle testimonianze locali, sulla conoscenza parziale degli avvenimenti in zona, non una dinamica ancora accertata dagli investigatori.

Che nei boschi dell’Alto Milanese sia in corso una vera e propria guerriglia per il controllo dello spaccio non è però soltanto una mia impressione. Il 15 ottobre, nella zona di Villapia di Parabiago, un commando composto da dieci uomini, almeno quattro armati di kalashnikov, ha attaccato un gruppo rivale esplodendo 19 colpi di fucile d’assalto. L’episodio è emerso nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano che il 6 novembre ha portato a otto fermi e all’intervento dei reparti speciali dei Carabinieri, compreso il GIS. Il luogo dello scontro a fuoco di Villapia si trova ameno di un chilometro dal punto in cui è morto Mahboub.

🚨 La violenza armata esce dai boschi e arriva sulle strade e nei paesi

Il problema non riguarda soltanto le postazioni nascoste fra gli alberi. Il 16 luglio, ad Arluno, tre uomini hanno sparato contro una Mercedes sulla strada provinciale 229, nei pressi di un’area boschiva utilizzata per lo spaccio. A bordo dell’auto viaggiavano tre italiani. Il conducente, 36 anni, è stato raggiunto da un proiettile alla gamba e trasportato in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Varese. Gli altri due occupanti sono rimasti feriti più lievemente. Un altro agguato poi, sempre ad Arluno, in via per Turbigo, la notte dello scorso primo agosto. Un uomo di 46 anni è stato affiancato da un’auto da cui gli hanno sparato, ferendolo ad un piede.

Un altro episodio particolarmente grave è avvenuto il 25 settembre 2025 in piazza Litta, a Ossona. In pieno pomeriggio, davanti a numerosi testimoni, alcuni uomini incappucciati sono scesi da un’automobile, hanno aggredito un giovane nordafricano anche con un machete e lo hanno trascinato sulla vettura, allontanandosi. Il collegamento con gli ambienti dello spaccio non è stato accertato, dal momento che non si è saputo più nulla, ma l’episodio documenta una violenza avvenuta nel centro abitato, sotto gli occhi dei passanti, da dei nordafricani sconosciuti ed è una situazione molto pericolosa per gli abitanti stessi, e che dice come non si tratti solo di gente che si ammazza fra loro nei boschi, ma che oltre a assediare i paesi, li invade e mette a rischio l’intera comunità. Se qualcuno fosse intervenuto? Se in quel momento fosse passata la polizia locale, che è armata e tenuta ad intervenire, come sarebbe finita?

I boschi fra Casorezzo, Busto Garolfo, Parabiago e Arluno sono ormai al centro di ripetuti episodi di violenza armata, che rischia di coinvolgere anche i contadini, i runner, i ciclisti e chi utilizza le piste ciclabili, sia come testimoni sia come vittime. Gli interventi dei Carabinieri dimostrano l’impegno per contrastare le organizzazioni criminali, ma l’omicidio avvenuto appena cinque giorni dopo l’ultima operazione pone una bella domanda. Quanto a lungo rimangono liberi i boschi dopo che le postazioni di spaccio sono state smantellate e quali gruppi tentano di occuparle nuovamente? Forse oltre a Strade Sicure a Milano, i militari dovrebbero essere impiegati in via ordinaria anche a protezione dei boschi della provincia, e la questione andrebbe affrontata in modo militarmente deciso per gli spacciatori di droga?

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