Arluno, sparatoria sulla strada provinciale. 3 feriti

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E’ appena giunta in redazione la notizia che alle 21,12 di oggi i soccorsi del 112 sono stati allertati per una sparatoria avvenuta ad Arluno, sulla strada provinciale 229, tra via Repubblica e via San Carlo, non lontano dallo stadio Comunale. Le notizie al momento sono poche. Sappiamo che 3 persone, una donna di 33 anni e due uomini di 34 e 36 anni sono rimasti feriti. Uno di loro è grave ed è stato portato in ospedale in elicottero, con un pericoloso volo notturno. La destinazione sarà probabilmente l’ospedale di Niguarda, ma ve lo sapremo confermare fra poco.

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Sul posto ci sono le ambulanze di Rho Soccorso, del C.V.P.S. Arluno e un’automedica della ATT di Milano. Un altro ferito è in codice verde. La zona è presidiata dagli uomini e dalle radiomobili dei carabinieri della compagnia di Legnano e altre radio mobili stanno arrivando sul posto. Dalle prime notizie pare essersi trattato di un regolamento di conti. Uno dei feriti è un italiano, un altro, ci dicono, nordafricano.

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La dinamica di quanto successo è da ricostruire: non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e non sono disponibili informazioni ufficiali sulle persone coinvolte, sugli eventuali responsabili o sul motivo dell’accaduto. L’articolo resta in aggiornamento.



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Video dei soccorsi