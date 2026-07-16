News Zoom

"Senza fatti, non puoi avere verità. Senza verità, non puoi avere fiducia". — Maria Ressa ( giornalista, premio Nobel per la pace 2021)

ArlunoMilano città metropolitana

Arluno, sparatoria sulla strada provinciale. 3 feriti

Redazione CNNZ
sparatoria. Arluno, sparatoria sulla strada provinciale. 3 feriti - 16/07/2026
Letture: 6.001

E’ appena giunta in redazione la notizia che alle 21,12 di oggi i soccorsi del 112 sono stati allertati per una sparatoria avvenuta ad Arluno, sulla strada provinciale 229, tra via Repubblica e via San Carlo, non lontano dallo stadio Comunale. Le notizie al momento sono poche. Sappiamo che 3 persone, una donna di 33 anni e due uomini di 34 e 36 anni sono rimasti feriti. Uno di loro è grave ed è stato portato in ospedale in elicottero, con un pericoloso volo notturno. La destinazione sarà probabilmente l’ospedale di Niguarda, ma ve lo sapremo confermare fra poco.

Inserzioni

Sul posto ci sono le ambulanze di Rho Soccorso, del C.V.P.S. Arluno e un’automedica della ATT di Milano. Un altro ferito è in codice verde. La zona è presidiata dagli uomini e dalle radiomobili dei carabinieri della compagnia di Legnano e altre radio mobili stanno arrivando sul posto. Dalle prime notizie pare essersi trattato di un regolamento di conti. Uno dei feriti è un italiano, un altro, ci dicono, nordafricano.

Inserzioni

La dinamica di quanto successo è da ricostruire: non è ancora chiaro che cosa sia accaduto e non sono disponibili informazioni ufficiali sulle persone coinvolte, sugli eventuali responsabili o sul motivo dell’accaduto. L’articolo resta in aggiornamento.

Inserzioni

Video dei soccorsi

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire