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A Milano il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco ha indicato nella riforma della difesa civile uno degli strumenti per preparare il Paese alle emergenze più complesse. L’intervento ha chiuso il convegno «Governare la complessità», organizzato mercoledì 18 novembre nell’Aula Magna del Comando dei Vigili del Fuoco di via Messina 35, con rappresentanti delle istituzioni, del soccorso pubblico, della Protezione civile e della sanità. Il tema non è soltanto la risposta a incendi, alluvioni e terremoti, ma anche la capacità di mantenere in funzione i servizi essenziali quando una crisi coinvolge più settori contemporaneamente.

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Prisco ha spiegato che, sotto la guida del Ministero dell’Interno, è stata avviata una riforma della difesa civile, auspicando che il lavoro si traduca presto in un testo normativo. Il riferimento è a un percorso già avviato: l’8 luglio il Viminale aveva comunicato la conclusione dei lavori del Tavolo interministeriale presieduto dallo stesso sottosegretario, con una proposta per aggiornare la gestione delle crisi. Non si tratta quindi di una legge già entrata in vigore, né della sostituzione della Protezione civile. La difesa civile ha competenze proprie, legate alla sicurezza dello Stato, della popolazione e alla continuità delle funzioni indispensabili durante gravi crisi.

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🚒 Blackout, cyberattacchi e ospedali: i rischi da affrontare insieme

Nell’intervento conclusivo Prisco ha richiamato le conseguenze che un’interruzione dell’elettricità o un attacco informatico possono avere anche sulla sanità. Senza refrigerazione diventano vulnerabili le scorte di sangue e i medicinali che richiedono temperature controllate. Un guasto alle reti informatiche, inoltre, può rallentare comunicazioni, decisioni e operazioni di soccorso. Il sottosegretario ha collegato questi rischi agli investimenti tecnologici, alla sicurezza dei sistemi informativi, alla formazione e alla necessità di procedure comuni. Ha citato anche il Polo strategico nazionale e le risorse del PNRR, senza annunciare nel suo intervento un nuovo stanziamento specifico per il convegno.

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Il confronto ha coinvolto anche il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa, l’assessore comunale Marco Granelli, il direttore generale di AREU Massimo Lombardo e il capo del Dipartimento nazionale della Protezione civile Fabio Ciciliano. Gli interventi hanno affrontato la pianificazione preventiva, il coordinamento tra centri operativi e la continuità della risposta sanitaria. Dalla gestione dei grandi eventi agli incendi boschivi che raggiungono le aree abitate, il problema è stabilire rapidamente chi dirige le singole operazioni e come si scambiano le informazioni fra strutture con competenze differenti.

Negli incendi di interfaccia, per esempio, le squadre specializzate nell’antincendio boschivo e i Vigili del Fuoco operano con responsabilità distinte ma coordinate: lo spegnimento nel bosco e la tutela delle persone e degli edifici devono procedere insieme. La Protezione civile comunale concorre all’assistenza della popolazione e alla gestione degli sfollati. È uno degli esempi concreti di collaborazione richiamati nel dibattito, nel quale è emersa anche l’importanza delle esercitazioni congiunte per verificare sul campo le procedure previste dai piani.

🧪 Laboratori mobili e accordi: i progetti già finanziati

Sul fronte delle risorse esiste già il progetto europeo rescEU CBRN-DSIM-IT, coordinato operativamente dai Vigili del Fuoco con la collaborazione di ENEA e altri partner. È finanziato dalla Commissione europea con circa 27 milioni di euro e prevede undici veicoli speciali e laboratori mobili per emergenze chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Alcuni mezzi sono già stati impiegati nella preparazione e nella sorveglianza dei rischi durante Milano-Cortina 2026. La struttura di via Corelli a Milano è parte dell’organizzazione di supporto e delle comunicazioni del progetto. Sono capacità sviluppate prima del convegno, non investimenti annunciati oggi.

Anche Regione Lombardia ha approvato una convenzione con i Vigili del Fuoco per il biennio 2026-2027, del valore complessivo di 900mila euro, destinata a supporto tecnico-operativo, pianificazione, formazione e addestramento. Le risorse e le esperienze illustrate a Milano mostrano un sistema che punta a prepararsi prima che l’emergenza si verifichi. Il passaggio ancora aperto riguarda la riforma nazionale della difesa civile: Prisco ne ha indicato l’avanzamento, ma non ha comunicato una data di approvazione del futuro testo normativo.

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