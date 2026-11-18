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A Ossona, domenica 15 novembre, i volontari della Guardia Nazionale ODV hanno partecipato a un corso BLSD dedicato alle manovre di rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore. La formazione si è svolta dalle 8 alle 13, alternando spiegazioni teoriche ed esercitazioni pratiche per preparare i partecipanti a riconoscere un arresto cardiaco e a intervenire tempestivamente in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

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Il corso

Durante la mattinata i volontari si sono esercitati su un manichino da addestramento, provando le compressioni toraciche, le ventilazioni di soccorso e l’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno (DAE). Sotto la guida dell’istruttore, hanno affrontato le diverse fasi dell’intervento, dalla valutazione delle condizioni della persona alla chiamata al 112, fino alle manovre di rianimazione. Le esercitazioni hanno permesso di mettere in pratica quanto illustrato durante la parte teorica, con particolare attenzione alla corretta sequenza delle operazioni e all’utilizzo delle attrezzature.

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L’iniziativa rientra nelle attività di formazione dei volontari della Guardia Nazionale ODV, impegnati anche nel settore della protezione civile e della Assistenza alle polizie locali. Una seconda giornata dello stesso corso è prevista per domenica 22 novembre, sempre dalle 8 alle 13, e sarà dedicata ad altri volontari dell’associazione. L’obiettivo è ampliare il numero di persone preparate a prestare i primi soccorsi in caso di arresto cardiaco, quando la rapidità dell’intervento può essere determinante per la sopravvivenza.

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