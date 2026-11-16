Letture: 5.477

A Milano la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne italiano dopo un controllo nel quartiere Giambellino. La successiva perquisizione della sua abitazione di Villa Cortese ha portato al sequestro di quasi sei chilogrammi di sostanze stupefacenti. La sera di domenica 15 novembre, intorno alle 22.40, una volante del commissariato Porta Genova ha notato il giovane accelerare il passo alla vista degli agenti. Fermato in via Tito Vignoli, l’uomo, già noto alla polizia, ha esibito un documento e poi è fuggito. Durante la corsa ha gettato un telefono oltre il muro di un cortile in via Vespri Siciliani e un involucro contenente quattro grammi di cocaina, 44 di hashish e quattro di marijuana in via Bruzzesi. È stato bloccato in via Giambellino.

Inserzioni

Il telefono recuperato conteneva immagini di utenze domestiche riferite a un’abitazione di Villa Cortese. Qui i poliziotti hanno trovato un borsone sportivo con cinque buste di marijuana, per complessivi 5,26 chilogrammi, due panetti di hashish per 200 grammi e un barattolo con quasi un etto della stessa sostanza. Sequestrati anche cellulari e materiale per il confezionamento. Il 25enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: