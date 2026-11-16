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A Milano oggi gli studenti hanno occupato nove sedi scolastiche appartenenti a sette istituti superiori, nell’ambito di una mobilitazione che precede lo sciopero e le manifestazioni di venerdì 20 novembre. Le occupazioni hanno interessato il Parini, il Vittorio Veneto, il Bottoni, il Volta, le due sedi dell’Agnesi e le sedi del Cremona-Zappa e del Molinari. Le iniziative, avviate in mattinata, sono state promosse in un quadro di protesta sulla scuola pubblica.

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Tra le richieste riportate dagli studenti figurano maggiori risorse per l’istruzione, edifici sicuri, più docenti e interventi sul costo della vita. L’Unione degli Studenti ha collegato la mobilitazione alle iniziative previste per il 20 novembre. Sulle occupazioni sono intervenuti diversi politici, ma come sempre in Itala manca la politica del fare. I giovani hanno ragione a lamentarsi delle scuole inadeguate, se sono inadeguate. Hanno ragione come avevano ragione gli studenti degli ultimi quarant’anni, che hanno sempre protestato per gli stessi motivi, mentre le cose non sono mai cambiate. Lo stato italiano tende a diminuire la qualità dei servizi invece di migliorarla.

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