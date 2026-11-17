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Il silenzio in cui si era rinchiusa Veronica sembrava ormai invalicabile. A casa, Marta, la madre di Giulio e Veronica, cercava faticosamente di ricostruire un equilibrio dopo le tempeste del passato.

Proprio in quel periodo difficile si era avvicinato a lei Antonio, il commissario di polizia che aveva seguito con dedizione il loro caso. Tutto era cominciato in modo professionale, ma fin da subito Antonio aveva trovato il pretesto di passare personalmente a trovarla anche quando sarebbe bastata una semplice telefonata d’ufficio. Una volta passava per portarle dei documenti da firmare, un’altra per aggiornarla sulle modalità necessarie per recuperare il denaro sottratto, oppure ci teneva molto a recarsi da lei di persona, per assicurarsi che stesse bene.

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Era stato proprio durante quegli incontri, diventati via via sempre più frequenti, che tra i due era sbocciato un sentimento autentico. Davanti a lui, Marta aveva abbassato le difese, lasciando emergere tutta la sua fragilità e il peso delle preoccupazioni che portava sulle spalle, trovando in Antonio non solo un uomo di legge, ma un ascolto sincero e premuroso.

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In una di quelle occasioni, vedendola particolarmente provata, Antonio l’aveva stretta in un abbraccio. Con grande delicatezza, ma con una sicurezza rassicurante, le aveva accarezzato il volto e l’aveva baciata. Quel bacio aveva attraversato Marta come una scossa improvvisa, regalandole un’emozione in amore che non aveva mai provato prima e infondendole finalmente una nuova, inaspettata forza.

Da allora, il commissario aveva iniziato a fermarsi spesso a cena da loro al termine del suo turno. In quelle sere, attorno alla tavola, Marta e i ragazzi riuscivano finalmente a respirare un senso di protezione e normalità, sentendosi davvero al sicuro. Eppure, quella tregua restava legata soltanto alle sue visite: non appena la porta di casa si chiudeva alle sue spalle, le ombre tornavano a stringere la loro morsa. Divorata dalla vergogna per i crimini del padre e dal trauma della rapina nel sottopasso, Veronica continuava a rifugiarsi nei canali digitali più oscuri.

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Lì, nel network sotterraneo di Sayrus, aveva incrociato il Nitro. Spinta dalla fame di quella validazione paterna che non aveva mai ricevuto, la ragazza era diventata dipendente dai suoi messaggi, scambiando il controllo ossessivo e la durezza di lui per una forma di protezione assoluta.

Dietro le quinte digitali di Sayrus, tirava le fila proprio Leo, messo a capo della cellula di hacker dell’organizzazione con il compito preciso di seminare il caos in tutta la città.

Fu sotto la regia informatica di Leo che non solo il polo universitario, ma anche una lunga serie di scuole e istituti vennero paralizzati contemporaneamente da falsi allarmi bomba, mandando nel panico migliaia di studenti e bloccando le forze dell’ordine su più fronti. Mentre gli edifici venivano evacuati, il Nitro osservava la scena da fuori i cancelli della facoltà di Medicina. Nel trambusto della folla in fuga, una studentessa stava per inciampare sul marciapiede perdendo i suoi appunti.

Il Nitro rimase folgorato dalla sua bellezza, ma prima che potesse muoversi, Arrivò Giulio si precipitò ad aiutarla. Lei era Alba, la fidanzata di Giulio, nonché una vera sorella maggiore per Veronica. Nessuno dei due si accorse dello sguardo fisso dello sconosciuto, che li pedinò nell’ombra fino a scoprire l’indirizzo di casa della ragazza. Il giorno dopo, l’uomo entrò in azione sfoderando la sua maschera da narcisista irresistibile e presentandosi con il suo vero nome: Tristan.

Aspettò Alba davanti al portone e la fermò con la scusa di chiedere un’informazione. Fu un istante, ma bastò a stregarla: quei profondi occhi blu incorniciati da capelli scuri, il fisico scultoreo e un sorriso magnetico sprigionavano un carisma quasi ipnotico. Tristan possedeva quel fascino magnetico e quei modi forti, decisi e sicuri capaci di mettere al tappeto qualsiasi donna al primo sguardo. Con una naturalezza disarmante le propose un caffè, e da quel momento in poi la avvolse in un corteggiamento serrato e irresistibile. Sapeva esattamente come muoversi, dosando sguardi intensi, gesti galanti d’altri tempi e una presenza protettiva che faceva sentire Alba unica, speciale, come una vera regina al fianco del suo principe azzurro.

Travolta da un’attrazione viscerale e da un amore totale e cieco, Alba perse ogni punto di riferimento, arrivando ad allontanarsi da Giulio con la scusa di dover studiare per degli esami di Medicina.

Quella passione bruciante divenne però ben presto la sua prigione, annientandola lentamente dall’interno. Una volta legata a sé, Tristan le mostrò il suo volto più brutale: le scenate di gelosia furibonda, le offese umilianti sul suo modo di vestire, sulle sue amicizie e persino sulle sue capacità negli studi, fino alle sberle violente che le lasciavano il segno sulla pelle e nell’anima, accompagnate da minacce gelide ogni volta che lei provava a ribellarsi. Eppure, Alba non riusciva a staccarsi da lui. Completamente all’oscuro della sua vera natura criminale — Tristan le aveva infatti raccontato di lavorare come capocantiere in un’impresa edile — lei finiva per giustificare quella ferocia, attribuendola al suo carattere eccessivamente rigido, allo stress opprimente del lavoro e ai continui problemi che sosteneva di dover affrontare.

Subito dopo ogni esplosione d’ira, inoltre, lui tornava in ginocchio con scuse disperate, lacrime calibrate e promesse di cambiamento, sommergendola di attenzioni totalizzanti, sorprese e gioielli preziosi, frutti oscuri delle sue trame. Intrappolata in quell’altalena emotiva tra l’inferno degli abusi e l’estasi delle riconciliazioni, Alba continuava a perdonarlo, annullando completamente se stessa. Nonostante quel tormento quotidiano che cercava di nascondere sotto il trucco e i sorrisi forzati, Alba non aveva mai smesso di andare a trovare Veronica.

Fu proprio durante uno di quei pomeriggi che la verità le esplose davanti agli occhi: leggendo una notifica sullo schermo del cellulare di Veronica, Alba riconobbe all’istante lo stesso linguaggio brutale e il modo di scrivere dell’uomo che le stava distruggendo la vita, firmato con il suo nickname segreto: Il Nitro. L’uomo che lei conosceva come Tristan, colui che le avvelenava l’esistenza nella vita reale, era lo stesso predatore che manipolava nell’ombra la sorella del suo ex fidanzato.

Il cuore le martellava in gola mentre, per il resto della serata, cercava di mantenere un’apparente calma. A tavola c’era anche Antonio, passato a salutare Marta dopo il turno in commissariato; ascoltare la sua voce rassicurante e osservare il suo sguardo attento da uomo di legge fece scattare in Alba un’urgenza improvvisa, un misto di terrore e speranza. Sapeva di avere finalmente qualcuno a cui poter chiedere aiuto, ma la paura di esporsi davanti a Veronica la bloccava.

Quando Antonio si congedò salutando Marta sulla porta e Veronica si chiuse in camera sua, la casa tornò silenziosa. Alba si affrettò a prendere la borsa dall’ingresso, con le mani che le tremavano ancora al pensiero dei messaggi che aveva letto, decisa a raggiungere il commissario prima che mettesse in moto l’auto; ma prima che potesse abbassare la maniglia del portone, la voce calma e profonda di Giulio la fermò. «Alba, fermati un secondo.»

Lei si voltò di scatto, il respiro corto e gli occhi lucidi pronti a difendersi con l’ennesima scusa sugli esami di Medicina. Ma quando incrociò lo sguardo di Giulio, ogni parola le morì in gola. Non c’era rabbia in quegli occhi, né il minimo lampo di rimprovero o di orgoglio ferito. C’era soltanto una lucidità disarmante, tipica di chi aveva già capito ogni cosa ed era comunque pronto a restare al suo fianco. Giulio le fece strada verso il piccolo studio accanto all’ingresso. Quella stanza raccontava tutta la sua essenza molto più di mille parole: lungo le mensole alle pareti erano allineate decine di coppe e trofei conquistati negli anni, testimonianza silenziosa delle arti marziali che praticava fin da bambino. Quella disciplina ferrea, unita a un’intelligenza acuta e fuori dal comune, lo aveva plasmato dentro e fuori.

Giulio era un osservatore silenzioso e infallibile, dotato di una straordinaria capacità di leggere le persone e le situazioni al primo sguardo, riuscendo quasi sempre ad anticipare come sarebbero andate a finire le cose. Era un ragazzo bello, fiero, elegante e raffinato in ogni gesto; indossava una semplice camicia di cotone, ma il tessuto leggero aderiva al busto mettendo in risalto un fisico muscoloso, armonioso e potente, dove forza e autocontrollo convivevano in perfetto equilibrio. Una volta chiusa la porta alle loro spalle, lui si appoggiò alla scrivania incrociando le braccia con naturale compostezza. «Non devi dirmi nulla che tu non voglia dire, Alba», esordì con tono basso e fermo. «So che negli ultimi tempi ti sei allontanata perché stavi vivendo qualcosa di troppo grande per te. Ti ho lasciata respirare perché ti rispetto, non perché non mi importasse.»

Alba abbassò il capo, sentendo le lacrime bruciarle dietro le palpebre. La vergogna per essersi lasciata sedurre e annientare, tradendo la fiducia di un uomo così nobile, lucido e saldo, le stringeva la gola come una morsa. «Giulio, io… tu non puoi capire. Ho fatto un disastro, mi sono lasciata trascinare in qualcosa di malato e non so più come uscirne. Ho paura», sussurrò con la voce spezzata, portandosi istintivamente una mano al collo, dove il maglione copriva a fatica i lividi.

Giulio colse subito quel gesto e il terrore autentico nei suoi occhi. La capì all’istante, senza bisogno di domande né di spiegazioni. Non fece una piega, non le chiese dettagli. Fece un solo passo avanti, muovendosi con l’agilità silenziosa di chi conosce ogni centimetro del proprio corpo, e disse con voce sicura: «Non sei tu a dover avere vergogna, Alba». Poi allungò le braccia e la strinse a sé, avvolgendola in un abbraccio saldo e protettivo in cui lei, finalmente, si lasciò andare.

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