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Ossona piange Marisa Sestagalli, morta domenica 15 novembre all’età di 72 anni dopo una malattia. Assistente sociale, amministratrice pubblica e figura conosciuta nella politica dell’Ovest Milanese, ha dedicato una parte importante della propria vita all’impegno civile, ai servizi alla persona e alla partecipazione politica. La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio, da parte di persone che hanno condiviso con lei esperienze amministrative, battaglie politiche e rapporti personali.

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Nata a Ossona nel 1954, Marisa Sestagalli aveva scelto anche professionalmente di occuparsi delle persone più fragili, lavorando come assistente sociale. È stata assessore nel Comune di Mesero, prima presidente dell’Azienda speciale consortile Servizi alla Persona del Magentino e prima presidente della RSA Don Cuni di Magenta, contribuendo all’avvio dell’attività della casa di riposo. È stata inoltre tra le fondatrici delle Donne Democratiche dell’Est Ticino, impegnandosi nella promozione della partecipazione femminile alla vita politica. Nel 2018 si era candidata al Consiglio regionale della Lombardia nelle liste del Partito Democratico, raccogliendo 1.040 preferenze, di cui 128 a Ossona. L’anno successivo aveva guidato la lista civica Vivere Bene a Ossona alle elezioni comunali, ottenendo un seggio in Consiglio comunale, dove aveva proseguito il proprio impegno dai banchi della minoranza.

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🏛️ Il ricordo di Sergio Garavaglia e della politica locale

Tra i primi a ricordarla è stato Sergio Garavaglia, già sindaco di Ossona, che ha sottolineato la sua attenzione verso le famiglie e le persone più fragili, la partecipazione democratica e la ricerca del bene comune. Garavaglia ha ricordato anche il valore dell’impegno politico nelle piccole comunità, indipendentemente dalle appartenenze e dalle differenti opinioni, rivolgendo un pensiero affettuoso al marito Valentino, alla figlia Vittoria e agli altri familiari. Al cordoglio si sono aggiunti quello di Paolo Razzano, esponente del Partito Democratico metropolitano, dell’ex sindaco di Mesero Teresio Molla e del sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, che ha ricordato il lavoro svolto insieme a Marisa nella fase di avvio della RSA Don Cuni.

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Nel 2019 avevo intervistato Marisa in occasione della sua candidatura a sindaco di Ossona. Avevamo parlato di sicurezza, della collaborazione con le associazioni e del suo progetto di coinvolgere maggiormente i cittadini nelle decisioni amministrative. Voleva superare le contrapposizioni che avevano segnato la politica ossonese e promuovere consultazioni pubbliche sui temi più importanti per il paese.

❤️ Il rispetto tra due donne con idee politiche opposte

Politicamente, io e Marisa eravamo agli antipodi. Ma la passione che mettevamo nelle nostre idee era della stessa specie, e questo mi permetteva di capirla, anche quando non condividevo le sue posizioni. Mi dispiace molto che non ci sia più. Essere donna e voler cambiare il mondo, per le donne della nostra generazione, non è stato facile. Marisa ci ha provato, con la sua determinazione e le sue convinzioni. E questo è qualcosa che ho sempre rispettato. Il funerale sarà celebrato mercoledì 18 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Cristoforo, in piazza San Cristoforo a Ossona, preceduto dalla recita del Rosario alle 14.30. Marisa lascia il marito Valentino e i figli Vittoria e Guglielmo. Alla famiglia vanno le nostre condoglianze.

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