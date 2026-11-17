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Una chiamata al 112 da via Sismondi, a Milano, per una segnalazione di presunti ladri e ha portato la polizia ad avviare successivi accertamenti a Roncello, in provincia di Monza e Brianza. È successo lunedì 16 novembre, intorno alle 22.30. Un cittadino italiano ha contattato il numero unico di emergenza sostenendo che alcuni ladri fossero scappati mentre lui aspettava da oltre mezz’ora che gli operatori rispondessero al telefono. L’uomo si trovava davanti all’abitazione dell’ex fidanzata, nel quartiere Acquabella-Argonne. Aveva suonato al citofono senza ottenere risposta e affermava di temere che le fosse successo qualcosa.

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Durante la telefonata, in evidente stato di agitazione, ha minacciato l’operatore del 112, dichiarando di possedere una pistola e che avrebbe picchiato qualcuno. All’arrivo della volante ha mantenuto lo stesso atteggiamento, ripetendo le minacce e sostenendo nuovamente di essere armato. Gli agenti hanno però verificato che non aveva armi addosso e lo hanno identificato, accertando che risiedeva a Roncello. Dopo il suo rientro a casa, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione per una perquisizione. Quando ha aperto la porta, l’uomo ha mostrato sorpresa, chiedendo chi avesse chiamato la Polizia e perché gli agenti fossero lì, e ha chiesto di vedere il mandato.

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🚔 In cantina 25 ordigni artigianali, intervengono gli artificieri

La perquisizione ha portato al ritrovamento, in un cassetto del soggiorno, di una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso, un tirapugni e una mazza da baseball in ferro. In cantina sono stati invece sequestrati circa 10 chilogrammi di petardi, sulle cui confezioni compariva la denominazione «Cobra 14», e 25 ordigni artigianali contenenti ciascuno 140 grammi di polvere esplodente, oltre ad altro materiale pirotecnico non denunciato.

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Per esaminare il materiale è stato necessario l’intervento degli artificieri della Polizia di Stato. Gli specialisti hanno accertato che gli esplosivi erano estremamente pericolosi, perchéù non stabilizzati e privi di una classificazione pirotecnica e di etichette regolari. La loro instabilità era tale da renderne possibile l’esplosione anche per il semplice sfregamento delle mani.

L’uomo, con precedenti per reati contro la persona e il patrimonio e senza un’occupazione precisa, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente e accompagnato nel carcere di Monza, in attesa della convalida. È stato sequestrato anche il suo telefono cellulare, che dovrà essere analizzato per chiarire gli aspetti ancora aperti dell’indagine, comprese le intenzioni nei confronti dell’ex fidanzata. Al momento non è stato accertato alcun collegamento tra il materiale esplodente sequestrato e possibili progetti contro la donna.

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