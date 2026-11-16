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A Mantova e in diversi comuni della provincia i Carabinieri sono intervenuti nella mattinata. 16 scuole avevano ricevuto email contenenti allarmi bomba. Numerose pattuglie dell’Arma hanno raggiunto gli istituti e svolto controlli per verificare le segnalazioni. Le ispezioni, secondo quanto comunicato dal Comando provinciale, hanno escluso la presenza di ordigni e non hanno evidenziato criticità. Nei 16 istituti interessati da questi interventi non sono state disposte evacuazioni. Si tratta di una nuova serie di segnalazioni che ha impegnato i militari sul territorio scolastico mantovano.

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Evacuata la scuola Nievo

Invece, i 299 alunni e i 30 insegnanti della scuola primaria Ippolito Nievo, in via Torquato Tasso, a Mantova, sono stati evacuati nella mattinata dopo una segnalazione relativa a un allarme intrusione. All’apertura dell’istituto, la dirigente scolastica ha rilevato il segnale di un allarme risalente al tardo pomeriggio di venerdì e ha chiesto l’intervento dei Carabinieri. I militari della Stazione di Mantova hanno effettuato un sopralluogo senza riscontrare ammanchi né manomissioni. Hanno tuttavia rilevato un chiavistello inserito dall’interno su un portone principale e una finestra aperta in un bagno. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, la dirigente, anche alla luce dei recenti allarmi che hanno interessato le scuole, ha disposto autonomamente l’evacuazione del plesso. Non sono stati ritrovati ordigni e, sembra che il tentativo di furto non sia legato alle email di allarme bomba ricevute da altri istituti, ma in questo caso la prudenza era necessaria.

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