Olive all’ascolana con consegna a domicilio: tradizionali, al tartufo e vegetariane

Letture: 2.369

Le olive all’ascolana sono uno dei prodotti più conosciuti della tradizione gastronomica marchigiana. Una panatura dorata e croccante racchiude l’oliva e il suo ripieno di carne, secondo una preparazione che nasce nel territorio piceno e che negli anni ha conquistato estimatori in tutta Italia. Ora è possibile riceverle direttamente a casa, grazie a un servizio di vendita con consegne settimanali.

La proposta non si limita alla versione tradizionale. Accanto alle classiche olive ripiene di carne sono infatti disponibili anche la variante al tartufo e quella vegetariana, pensate per chi vuole provare sapori differenti o cerca un’alternativa alla ricetta più conosciuta.

La lavorazione e le materie prime

Particolare attenzione, secondo quanto indicato dal produttore, viene riservata alla lavorazione. Il laboratorio alimentare opera con sistema HACCP per il controllo dell’igiene e della qualità e la produzione avviene senza l’utilizzo di conservanti e coloranti. Per la preparazione delle olive tradizionali vengono dichiarate carni provenienti da allevamenti italiani selezionati. Il produttore segnala inoltre l’utilizzo di carni senza polifosfati, glutine e proteine del latte e la presenza di un’area separata destinata alla realizzazione dei prodotti gastronomici. Il ripieno viene abbattuto prima della lavorazione e un macchinario dedicato viene utilizzato per il riempimento delle olive.

Degustazioni gratuite e consegne settimanali

Per chi non le conosce ancora, oppure vuole assaggiare le diverse varianti prima di effettuare un ordine, è disponibile anche la possibilità di richiedere informazioni e degustazioni gratuite. Per informazioni, degustazioni e ordini è possibile contattare il 352 2157655. Le consegne sono effettuate settimanalmente.