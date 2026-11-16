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A Busto Garolfo, nei terreni vicini alla cava di Casorezzo, i Carabinieri della Compagnia di Legnano hanno trovato il corpo di un uomo ucciso con armi da fuoco. Il ritrovamento è avvenuto tra la serata di domenica 15 e la notte di lunedì 16 novembre, dopo una segnalazione che ha portato i militari a ispezionare un’area nei pressi della strada provinciale 128. La vittima non è stata ancora identificata. Secondo le prime informazioni diffuse dai Carabinieri, è di origine nordafricana. Potrebbe essere morto intorno alle 18 o poco prima, quando sarebbero stati sentiti dei colpi di arma da fuoco.

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Il corpo è stato rinvenuto nella zona della cava di Casorezzo, in un punto raggiungibile dalla pista ciclabile che collega Casorezzo a Busto Garolfo. Non è la prima volta che in quest’area vengono segnalati spari. Dalle ultime abitazioni al confine tra i due comuni sono arrivate, anche di recente, diverse segnalazioni di sparatorie. Le indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto e identificare la vittima. Secondo i Carabinieri, l’episodio potrebbe essere riconducibile al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei boschi. Al momento, però, non sono stati chiariti né la dinamica dell’accaduto né il movente.

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