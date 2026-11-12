Milano, nuovo protocollo per la sicurezza di banche e uffici postali

Letture: 0

La Prefettura di Milano ha sottoscritto un nuovo protocollo per rafforzare la sicurezza delle banche, degli uffici postali e dei loro clienti, estendendo a Poste Italiane le misure di prevenzione già previste per gli istituti di credito. L’accordo è stato firmato mercoledì 11 novembre durante la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Claudio Sgaraglia, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala e dei vertici provinciali delle forze di polizia.

Inserzioni

Il documento aggiorna l’intesa sottoscritta nel maggio 2025 e prevede una maggiore collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori bancari e postali attraverso lo scambio di informazioni e l’adozione di misure coordinate di prevenzione. Particolare attenzione viene riservata alle minacce informatiche, all’utilizzo illecito dell’intelligenza artificiale e alle truffe ai danni delle persone anziane.

Inserzioni









Durante la stessa riunione è stato insediato l’Osservatorio «Territori Sicuri», organismo permanente istituito presso la Prefettura e presieduto dal prefetto. Ne fanno parte rappresentanti delle forze di polizia, di OSSIF, il Centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine, di Poste Italiane e delle banche aderenti. L’Osservatorio avrà il compito di monitorare l’applicazione del protocollo, analizzare i fenomeni criminali che interessano il settore e programmare interventi coordinati per contrastare rapine e altri reati predatori.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: