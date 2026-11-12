Ossona e Casorezzo, mail bombing allarme bomba alle elementari e medie: bambini mandati a casa

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Anche le scuole elementari e medie di Ossona e Casorezzo hanno ricevuto oggi, giovedì 12 novembre, l’email con le minacce di bombe inviata a moltissimi istituti scolastici italiani dell’obbligo. La direzione dell’Istituto comprensivo Amedeo Duca d’Aosta, che riunisce le scuole dei due comuni, ha scelto di mandare a casa gli alunni mentre vengono effettuate le verifiche negli edifici. La decisione ha interrotto la giornata scolastica per i bambini delle primarie e i ragazzi delle secondarie di primo grado, ed è stata dettate soprattutto dal fatto che oggi piove e i punti di raccolta scelti per le evacuazioni dei piani di sicurezza sono tutti all’aperto, perchè giustamente pensati per i terremoti. La nuova ondata di allarmi, per il secondo giorno consecutivo sta interessando le scuole di tutta Italia. Fino adesso se ne sono contati 1600.

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🏫 Le scuole coinvolte a Ossona e Casorezzo

A Ossona, le scuole interessate sono la primaria Duca d’Aosta di via Litta Modignani e la secondaria di primo grado Giovanni XXIII di via Dante 1, dove si trovano anche la presidenza e la segreteria dell’istituto comprensivo. A Casorezzo, invece, si tratta della primaria Alessandro Manzoni di via Umberto I e della scuola secondaria di primo grado di via Einaudi 7. Tutte appartengono allo stesso istituto, che comprende anche le scuole di Santo Stefano Ticino e la scuola dell’infanzia Andreina Rancilio di Casorezzo. Per queste ultime sedi non sono disponibili informazioni che confermino un’analoga interruzione delle lezioni.

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La scelta di far tornare a casa gli alunni è stata adottata mentre sono in corso gli accertamenti sulla presunta presenza di ordigni, in via prudenziale. Al momento non è disponibile un esito definitivo delle verifiche negli edifici scolastici dei due comuni, anche se non è difficile presumere che non ci sarà nessuna bomba. Gli ingressi di estranei nelle scuole sono strettamente limitati e monitorati, il che rende estremamente difficile poter introdurre ordigni delle dimensioni necessarie a rendere credibile la descrizione fatta nella email inviata alle segreterie scolastiche.

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✉️ Secondo giorno di minacce alle scuole italiane

L’allarme si inserisce nella nuova serie di email minatorie inviate oggi a numerosi istituti italiani, dopo quelle che mercoledì 11 novembre avevano provocato evacuazioni e controlli in tutto il Paese. I messaggi di oggi hanno contenuti differenti rispetto a quelli del giorno precedente.In tutto l’Alto Milanese sono arrivate nuove segnalazioni ma solo alcune direzioni scolastiche hanno deciso di interrompere le lezioni in via precauzionale. Le minacce contenute nelle email non costituiscono una conferma della presenza di esplosivi, cosí come non lo confermano la decisione di rimandare a casa i bambini. Invece, le verifiche delle forze dell’ordine servono ad accertare l’effettiva situazione di sicurezza degli edifici.

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