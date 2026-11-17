Il programma prevede il pranzo alle 12.30, la visita guidata intorno alle 14 e, dalle 15 circa, tempo libero per visitare gli spazi. La partecipazione completa costa 35 euro a persona, comprensivi di pranzo, ingresso e visita guidata; l’ascensore non è incluso e costa un euro a tratta. Gli organizzatori prevedono anche la possibilità di partecipare soltanto al pranzo o alla visita. La prenotazione è obbligatoria. Il punto di ritrovo è presso la locanda in via Santa Caterina 13, a Leggiuno. Nelle prossime settimane è inoltre previsto l’avvio dei lavori per un nuovo percorso museale. Per informazioni chiamare il +39 328.8377206, o scrivere a info@archeologistics.it .

Redazione CNNZ

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