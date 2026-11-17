Eremo di Santa Caterina del Sasso, visita guidata il 18 novembre
A Leggiuno, sulle sponde del Lago Maggiore, mercoledì 18 novembre si terrà l’ultimo appuntamento autunnale dei «Mercoledì dell’Eremo» di Santa Caterina del Sasso. L’iniziativa, organizzata da Archeologistics, che gestisce il complesso per conto della Provincia di Varese, propone un pranzo nella locanda dell’Eremo e una visita guidata al monumento.
Il programma prevede il pranzo alle 12.30, la visita guidata intorno alle 14 e, dalle 15 circa, tempo libero per visitare gli spazi. La partecipazione completa costa 35 euro a persona, comprensivi di pranzo, ingresso e visita guidata; l’ascensore non è incluso e costa un euro a tratta. Gli organizzatori prevedono anche la possibilità di partecipare soltanto al pranzo o alla visita. La prenotazione è obbligatoria. Il punto di ritrovo è presso la locanda in via Santa Caterina 13, a Leggiuno. Nelle prossime settimane è inoltre previsto l’avvio dei lavori per un nuovo percorso museale. Per informazioni chiamare il +39 328.8377206, o scrivere a info@archeologistics.it.