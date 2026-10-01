Abbiategrasso, borse di studio all’Alessandrini: premiati due studenti

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Ad Abbiategrasso venerdì 2 ottobre l’IIS Alessandrini ospiterà la quarta edizione della borsa di studio “Sara Sassi e Rinaldo Scotti”, dedicata al merito scolastico e al rapporto tra formazione e territorio. La cerimonia è in programma alle 12 nell’Aula Magna “Massimo Conalbi” dell’istituto, in via Einaudi 3. I vincitori indicati per questa edizione sono Leonardo Melani e Rayen Zouari, ai quali saranno consegnate la borsa di studio e una pergamena. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra scuola, mondo produttivo e realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare gli studenti e rafforzare il legame tra percorso scolastico e prospettive professionali.

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🎓 Scuola e territorio riuniti all’Alessandrini

Alla cerimonia interverranno il dirigente scolastico Michele Raffaeli, l’assessore ai Servizi educativi e scolastici del Comune di Abbiategrasso Marina Baietta, l’assessore alle Attività produttive Valter Bertani e la presidente di A.P.I. Luciana Ciceri. È previsto inoltre l’intervento di Alessandro Costanzo de Castro, direttore Area Nord di Junior Achievement Italia ETS. La motivazione del premio sarà affidata a Mario e Alberto Scotti di A.U. ESSE, l’azienda di Albairate che promuove la borsa di studio. La premiazione concluderà l’incontro, con la consegna delle pergamene ai due studenti selezionati.

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