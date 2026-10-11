CO Notizie News Zoom: pubblicato il Media Kit 2026/per aziende, agenzie e attività locali

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CO Notizie News Zoom presenta il nuovo Media Kit 2026/2017 con soluzioni editoriali, campagne locali, banner e progetti dedicati ad aziende e agenzie. La nostra testata ha messo a disposizione il nuovo Media Kit 2026 dedicato ad aziende, agenzie di comunicazione, web agency, professionisti e attività del territorio che vogliono conoscere le possibilità di collaborazione. Il Media Kit raccoglie i principali dati sul pubblico di CO Notizie, le opportunità editoriali e le formule pubblicitarie disponibili, dalle singole pubblicazioni ai progetti continuativi.

Inserzioni

Un pubblico fortemente legato al territorio

CO Notizie News Zoom è una testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Milano ed è focalizzata soprattutto attorno alla cronaca e all’attualità locale. Il nuovo Media Kit mostra anche la provenienza del traffico e la distribuzione territoriale dei lettori, con Milano al primo posto tra le località rilevate, seguita da Magenta, Rozzano, Abbiategrasso, Rho, Corbetta e il comune in cui la testata è nata, Ossona. Accanto al sito rimane inoltre attiva una community social composta da migliaia di lettori e da numerosi gruppi locali.

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Pubblicità e progetti editoriali

Le possibilità di collaborazione non riguardano soltanto la pubblicità display. CO Notizie News Zoom offre infatti pubblicazione, scrittura e supervisione giornalistica, editoriale e legale dei contenuti informativi, con soluzioni differenti a seconda delle caratteristiche del progetto. Sono previste formule per contenuti editoriali forniti dal cliente, articoli realizzati dalla redazione, pubbliredazionali e progetti personalizzati. Per le attività del territorio è disponibile anche una formula Campagna locale, che abbina una presenza pubblicitaria display per 30 giorni a un contenuto dedicato.

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Campagne e progetti su misura

Interviste, copertura di eventi, campagne di lancio, sponsorizzazioni e progetti editoriali speciali possono essere sviluppati sulla base delle esigenze dell’azienda o dell’agenzia. Ogni proposta viene comunque valutata prima della pubblicazione e deve essere compatibile con la linea editoriale della testata e con la normativa italiana.

Come richiedere il Media Kit

È ora disponibile una pagina dedicata attraverso la quale aziende, agenzie e professionisti possono descrivere il progetto di interesse e richiedere gratuitamente il Media Kit aggiornato. Una volta compilato il modulo, il sistema invia automaticamente le informazioni necessarie per consultare e scaricare il documento. La richiesta non comporta alcun impegno commerciale.

Per scoprire le opportunità di collaborazione con CO Notizie News Zoom Richiedi il MediaKit

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