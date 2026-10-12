Milano, tenta di rapinare una donna in via della Spiga e la palpeggia: arrestato 28enne

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A Milano, nella mattinata dell’11 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un 28enne marocchino con le accuse di tentata rapina e violenza sessuale dopo l’aggressione a una donna in via della Spiga. L’episodio è avvenuto verso le 7. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe tentato di impossessarsi della borsa di una 34enne italiana affetta da deficit cognitivo, aggredendola fisicamente e palpeggiandola. La donna ha reagito e il 28enne non è riuscito a portarle via la borsa.

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L’uomo ha quindi tentato di allontanarsi, ma è stato immediatamente bloccato dai Carabinieri del Radiomobile intervenuti sul posto. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per tentata rapina e violenza sessuale e accompagnato nella casa circondariale di Milano San Vittore.

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