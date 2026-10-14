News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

MilanoMilano città metropolitana

Milano, Arturo Guarino nuovo comandante della Legione Carabinieri Lombardia

Redazione CNNZ
Stretta di mano tra due ufficiali durante l’avvicendamento al comando della Legione Carabinieri Lombardia
Letture: 2.600

Milano, cambio al vertice della Legione Carabinieri “Lombardia”: il generale di divisione Arturo Guarino è il nuovo comandante e subentra al generale Giuseppe De Riggi. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nel pomeriggio di martedì 13 ottobre nella storica caserma “Ugolini” di via della Moscova, alla presenza del comandante interregionale “Pastrengo”, generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta. De Riggi lascia la guida della Legione dopo 1.185 giorni ed è destinato al nuovo incarico di vice comandante del Comando Interregionale “Pastrengo”. Nel suo saluto ha ricordato i 461 presidi dell’Arma presenti in Lombardia e ha richiamato anche l’operazione Hydra, l’indagine che ha ricostruito nuovi scenari della criminalità organizzata nella regione.

Inserzioni

Guarino, nato a Pompei nel 1968, ha iniziato la carriera militare nel 1984 alla Scuola Militare Nunziatella. Ha successivamente frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Tra gli incarichi ricoperti figurano il comando delle Compagnie di Avellino e Roma Piazza Dante e dei Comandi provinciali di Torino e Palermo, oltre a diversi incarichi al Comando Generale dell’Arma. Dal luglio 2023 è stato capo del II Reparto del Comando Generale e dal gennaio 2025 ha il grado di generale di divisione. Nel prendere il comando della Legione Lombardia ha indicato tra gli obiettivi quello di fare «qualcosa in più giorno per giorno», perché ogni carabiniere possa operare con l’organizzazione, il sostegno, la sicurezza e la serenità necessari.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.