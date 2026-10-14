Milano, Arturo Guarino nuovo comandante della Legione Carabinieri Lombardia

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Milano, cambio al vertice della Legione Carabinieri “Lombardia”: il generale di divisione Arturo Guarino è il nuovo comandante e subentra al generale Giuseppe De Riggi. La cerimonia di avvicendamento si è svolta nel pomeriggio di martedì 13 ottobre nella storica caserma “Ugolini” di via della Moscova, alla presenza del comandante interregionale “Pastrengo”, generale di Corpo d’Armata Riccardo Galletta. De Riggi lascia la guida della Legione dopo 1.185 giorni ed è destinato al nuovo incarico di vice comandante del Comando Interregionale “Pastrengo”. Nel suo saluto ha ricordato i 461 presidi dell’Arma presenti in Lombardia e ha richiamato anche l’operazione Hydra, l’indagine che ha ricostruito nuovi scenari della criminalità organizzata nella regione.

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Guarino, nato a Pompei nel 1968, ha iniziato la carriera militare nel 1984 alla Scuola Militare Nunziatella. Ha successivamente frequentato l’Accademia Militare di Modena e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Tra gli incarichi ricoperti figurano il comando delle Compagnie di Avellino e Roma Piazza Dante e dei Comandi provinciali di Torino e Palermo, oltre a diversi incarichi al Comando Generale dell’Arma. Dal luglio 2023 è stato capo del II Reparto del Comando Generale e dal gennaio 2025 ha il grado di generale di divisione. Nel prendere il comando della Legione Lombardia ha indicato tra gli obiettivi quello di fare «qualcosa in più giorno per giorno», perché ogni carabiniere possa operare con l’organizzazione, il sostegno, la sicurezza e la serenità necessari.

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