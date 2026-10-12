Il grande inganno, bullismo e violenza: Giulio sceglie di non usare il coltello

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Il grande inganno è un racconto di fantasia. Personaggi e vicende narrate sono frutto dell’autrice e non intendono rappresentare persone reali, anche se il racconto è basato sulla lettura di situazioni che si possono verificare a causa del comportamento degli adulti e dei ragazzi stessi.

Inserzioni

Le luci al neon dello Scalo friggevano nella nebbia umida della sera. Giulio spense il motore a qualche metro di distanza, lasciando che il motorino scivolasse per inerzia contro il marciapiede. Il cuore gli batteva contro le costole come un animale in gabbia. Con la mano destra, attraverso il tessuto del giubbotto di pelle, strinse lo strofinaccio che avvolgeva la lama. Poco distante, seduti sui muretti di cemento armato tra i motorini parcheggiati, c’erano i ragazzi dello Scalo. Leo era lì, al centro del gruppo, intento a maneggiare il telefono della sorella tra le risate sguaiate dei suoi fedeli. Giulio fece un passo avanti, l’ombra lunga che tagliava lo spiazzo. «Leo!» gridò, la voce che non tremava solo grazie all’adrenalina. «Ridammi quel cazzo di telefono».

Inserzioni









Allo Scalo

Il branco si zittì di colpo. Leo alzò lo sguardo, un sorriso arrogante che gli deformava il viso. Non si mosse nemmeno dal muretto, limitandosi a far dondolare lo smartphone tra le dita. «Guarda un po’ chi si vede», disse Leo, sputando per terra. «Il lupacchiotto è venuto a difendere la sorellina. Ma dimmi, Giulio… tuo padre lo sa che sei qui a fare la parte del duro? O è ancora al bar a farsi spennare come un pollo e a fare il ragazzino con la prima che incontra?» Il Nitro e gli altri scoppiarono a ridere. Giulio si bloccò, sentendo una stretta allo stomaco. La vergogna per quel padre che cercava una seconda giovinezza nei peggiori bar della zona era un segreto pubblico che la gang usava come un’arma.

Inserzioni

«Tuo padre è un vecchio ridicolo, Giulio», continuò Leo, scendendo finalmente dal muretto e facendo un passo avanti. Il suo tono era intriso di una calcolata superiorità. «Tutti sanno che non vale niente. Abbiamo preso il telefono a tua sorella perché a casa vostra nessuno ha le palle di venire a cercarci. E tu che vorresti fare?» Il mondo intorno a Giulio sembrò farsi vicinissimo e asfissiante. L’umiliazione che aveva subito Veronica non era un semplice atto di bullismo casuale: era il disprezzo mirato di un branco che si sentiva legittimato dalla totale assenza di un’autorità nella sua famiglia. Suo padre, nel disperato tentativo di fuggire dalla noia di casa, aveva lasciato i suoi figli completamente indifesi, trasformandoli in bersagli perfetti.

Giulio sentì la furia cieca, alimentata da quella verità bruciante, superare ogni limite. La mano dentro la tasca strinse il metallo del coltello. Doveva dimostrare a quel branco, e forse prima di tutto a se stesso, che lui non era come suo padre; ma prima che la lama potesse fendere l’aria, Leo fece un altro passo avanti. Non c’era trionfo nei suoi occhi, solo un vuoto profondo e freddo. Il silenzio dello Scalo divenne assoluto, rotto solo dal fruscio del vento tra le lamiere dei capannoni. Fu in quel millesimo di secondo, guardando la postura spavalda ma disperata di Leo e degli altri ragazzi, che la dinamica di quella periferia si mostrò per ciò che era davvero: una gigantesca fabbrica di anime spezzate, dove il bullismo e la violenza non erano manifestazioni di forza, ma l’urlo scomposto di un disagio giovanile cronico.

Dietro l’arroganza di Leo non c’era vera sicurezza. C’era lo stesso identico vuoto che Giulio sentiva in casa propria. Quei ragazzi erano cresciuti in famiglie emotivamente analfabete o assenti, dove l’unica moneta di scambio riconosciuta era la sopraffazione. In un mondo che non offriva loro un futuro, l’unico modo per sentirsi vivi, per esistere agli occhi degli altri, era schiacciare chi era più debole. Il bullismo diventava così un anestetico contro l’insignificanza. E lo smartphone strappato a Veronica non era un bottino, ma un trofeo di potere, l’illusione di controllare qualcosa in vite che non controllavano affatto.

Quella stessa logica di possesso e controllo era la radice tossica che, su scala più grande, alimentava la piaga dei femminicidi. Nel codice distorto dello Scalo, Veronica era stata colpita in quanto donna, considerata l’anello debole di una catena familiare vulnerabile, un oggetto su cui proiettare la propria frustrazione repressa. La violenza di genere nasceva lì, nell’incapacità di gestire il rifiuto, la fragilità e l’alterità, trasformando il corpo e la libertà femminile in territori di conquista per riaffermare una mascolinità tossica e fragile.

Giulio strinse i denti. Capì che se avesse tirato fuori quel coltello, avrebbe solo convalidato le loro regole. Sarebbe diventato l’ennesimo ingranaggio di una macchina che creava carnefici. Suo padre era fuggito nella noia e nella regressione infantile; lui rischiava di fuggire nel sangue. Entrambi stavano fallendo. «Tieni», disse improvvisamente Leo, rompendo l’incantesimo. Lanciò lo smartphone di Veronica per terra, a metà strada tra loro. Lo schermo si incrinò sull’asfalto. «Tuo padre è un fallito, Giulio. Ma a guardarti bene, fai pena pure tu».

La gang girò le spalle, tornando a ridere sul muretto. Giulio non raccolse la provocazione. Raccolse il telefono, risalì sul motorino e tornò indietro, mentre la rabbia lasciava spazio a una lucidità amara. La vera battaglia non si sarebbe risolta su quel marciapiede. Per fermare quella catena di bulli, vittime e futuri carnefici, non servivano le lame, ma una profonda rieducazione delle famiglie. Finché i genitori avessero continuato a fuggire dalle proprie responsabilità — chi per noia come suo padre, chi per abbandono come quelli di Leo — i figli avrebbero continuato a cercare la propria identità nella violenza, distruggendosi a vicenda nell’oscurità della periferia.

Giulio spalancò la porta di casa con il telefono incrinato in mano e la lama ancora nascosta nella tasca. Ad aspettarlo nell’ingresso c’era sua madre, Marta. Non era la donna sottomessa che il silenzio di quella casa lasciava immaginare. Marta era una roccia consumata dal mare: gli occhi stanchi ma taglienti, le braccia incrociate sul petto e una dignità feroce che contrastava drammaticamente con l’assenza del marito. Aveva capito tutto. Aveva visto il sangue sul viso di Veronica, aveva visto il cassetto dei coltelli aperto, e sapeva esattamente in quale bar si trovasse il padre a dilapidare i loro risparmi e la loro dignità.

Marta sbarrò la strada a Giulio, piantando lo sguardo nel suo. Non urlò. Gli sfilò la mano dalla tasca, costringendolo a mollare la presa sul coltello che cadde sul pavimento con un rumore metallico. «Tuo padre ha abbandonato questa famiglia per fare il ragazzino, Giulio. Ma io non ho cresciuto un assassino, né un’altra vittima. La violenza dei maschi finisce stasera, dentro e fuori da questa casa. Raccogli quel coltello e siediti. Adesso decidiamo noi tre come difenderci». Con quella sola frase, Marta si riprese il ruolo di guida che il marito aveva gettato via, rompendo il ciclo del silenzio e della vendetta.

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