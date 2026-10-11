Milano, Zona Ripamonti. Incendio in un condominio di via Piero Bottoni: 5 persone in ospedale

Letture: 3.244

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 11 ottobre in un condominio di via Piero Bottoni 16, nella zona di via Ripamonti a Milano. Cinque persone sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Le fiamme sono divampate poco dopo le 16.30 e hanno interessato il controsoffitto dell’edificio di cinque piani. Nel giro di pochi minuti il fumo ha raggiunto i piani superiori, dove alcuni residenti sono rimasti bloccati. Sul posto sono intervenuti una ventina di Vigili del fuoco con cinque mezzi, che hanno provveduto a evacuare le persone presenti ai piani più alti.

Inserzioni

Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Cinque persone sono state accompagnate in ospedale per le cure necessarie. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: