Milano, Zona Ripamonti. Incendio in un condominio di via Piero Bottoni: 5 persone in ospedale
Un incendio è scoppiato nel pomeriggio di domenica 11 ottobre in un condominio di via Piero Bottoni 16, nella zona di via Ripamonti a Milano. Cinque persone sono dovute ricorrere alle cure ospedaliere. Le fiamme sono divampate poco dopo le 16.30 e hanno interessato il controsoffitto dell’edificio di cinque piani. Nel giro di pochi minuti il fumo ha raggiunto i piani superiori, dove alcuni residenti sono rimasti bloccati. Sul posto sono intervenuti una ventina di Vigili del fuoco con cinque mezzi, che hanno provveduto a evacuare le persone presenti ai piani più alti.
Dopo aver spento l’incendio, i Vigili del fuoco hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Cinque persone sono state accompagnate in ospedale per le cure necessarie. Al momento non sono note le cause che hanno provocato l’incendio.