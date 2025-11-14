Mirella Home riapre: la Corte d’Appello annulla la liquidazione giudiziaria

Letture: 3.127

La Corte d’Appello annulla la liquidazione di Alba Srl: Mirella Home potrà riaprire. Andrea Albanese rompe il silenzio e racconta cosa è accaduto davvero. La vicenda che da agosto riguarda il centro estetico Mirella Home di Ossona arriva oggi a un punto di svolta decisivo. Questa mattina è stata depositata la sentenza della Corte d’Appello che annulla la liquidazione giudiziaria disposta nei confronti della società Alba Srl, amministrata da Andrea Albanese. Una decisione attesa e che, di fatto, autorizza ufficialmente la ripresa dell’attività. e’ direttamente l’avvocato di Andrea Albanese che ce lo ha comunicato: la riapertura è prevista per la prossima settimana.

Una storia iniziata ad Agosto e seguita passo dopo passo

La vicenda aveva iniziato a far discutere già dai primi giorni di settembre,, quando il centro estetico non aveva riaperto dopo la chiusura estiva. Si era poi saputo che la vicenda era dovuta all’avvio della procedura di liquidazione giudiziaria. Gli aggiornamenti successivi avevano lasciato molte domande aperte e una comunità in attesa di capire cosa stesse realmente accadendo. Oggi, con la sentenza d’appello, il quadro cambia radicalmente e si chiarisce.

Le parole di Andrea Albanese: “Fine del silenzio”

Con il deposito della sentenza, Andrea Albanese ha scelto di rompere il silenzio mantenuto negli ultimi mesi. La sua dichiarazione integrale è la seguente:

“Fine del silenzio. Non ho voluto parlare fino ad oggi perché oggi posso farlo senza bisogno che nessuno si fidi delle mie parole: c’è una sentenza che come tale non è opinabile. Questa sentenza dice che non ho truffato nessuno ma che ho dovuto affrontare un grande ostacolo quale le tempistiche di un sistema di giustizia che non fa i conti con le esigenze pratiche di un commerciante.

Ma alla fine arriva. Ho atteso in silenzio, seduto e ingoiando tutto quello che leggevo senza poter replicare. Ma oggi, finalmente, queste carte replicano per me dicendo che non ho preso in giro nessuno, sono stato costretto a sospendere fino a che si verificasse il dovuto. Sono qui. Pronto. A ripartire. Con qualche ferita emotiva e non. Non ho odiato nessuno, ho capito tanti. Ora tocca a tanti capire me. Io ci sono. Non vedevo l’ora. È stato difficile, ma finalmente la verità è arrivata.”

Verso la riapertura

Con la liquidazione giudiziaria annullata, Alba Srl rientra in pieno nella disponibilità dell’attività e delle strutture collegate. Il centro estetico Mirella Home riaprirà quindi regolarmente, con gli orari e i servizi che saranno comunicati nei prossimi giorni. La sentenza chiude uno dei casi più discussi degli ultimi mesi nel magentino e mette fine a settimane di dubbi, polemiche e ipotesi. Ora il centro può tornare al lavoro, e chi lo frequentava potrà finalmente avere i servizi sospesi negli ultimi mesi.