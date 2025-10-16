Centro estetico Mirella Home di Ossona: attesa per la decisione della Corte d’Appello per il ritiro della liquidazione giudiziale

Letture: 2.203

A pochi giorni dalla data annunciata per la riapertura, il 18 ottobre 2025, arriva una novità nella vicenda del centro estetico Mirella Home di Ossona. Dopo la chiusura improvvisa e le proteste delle clienti, l’avvocato del titolare, Andrea Albanese, chiarisce che la situazione è legata a una procedura di liquidazione giudiziale aperta “ nei confronti della ditta ALBA di Albanese Andrea senza che il sig. Andrea Albanese ne fosse a conoscenza.” Il legale precisa che è già stato presentato reclamo alla Corte d’Appello di Milano contro la dichiarazione di liquidazione, ritenuta priva dei presupposti. Secondo quanto riferito, la risposta della Corte è attesa entro pochi giorni e ci sarebbero, a detta dell’avvocato, “ottime possibilità di ritiro della liquidazione giudiziale”.

Inserzioni

Attesa per la riapertura del 18 ottobre

Il centro estetico, che si trova in via Patrioti, è chiuso dal primo agosto 2025, la stessa data riportata dalla pubblicazione della liquidazione giudiziale sul portale dei creditori. Nelle scorse settimane il titolare aveva comunicato la data del 18 ottobre come termine per la riapertura, e sulla vetrina del negozio era comparso un cartello con l’annuncio del rientro alle attività. L’avvocato spiega che la chiusura è “dovuta a circostanze indipendenti dalla volontà del titolare” e che la ripresa delle attività avverrà “nelle tempistiche già comunicate alla clientela”.

Le clienti restano in attesa

Intanto, molte clienti che avevano acquistato pacchetti promozionali restano in attesa di capire se potranno utilizzare i trattamenti pagati o ottenere rimborsi. Dopo le polemiche nate sui social e nei gruppi locali, la dichiarazione del legale rappresenta il primo chiarimento ufficiale da parte della difesa. Fra due giorni si saprà se, in vista della decisione della Corte d’Appello, si aprirà la strada per una soluzione positiva della vicenda con la riapertura del Mirella Home.