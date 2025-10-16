Via Padova, chiuso un’altra volta per 15 giorni il locale “Las Canastas”: risse, feriti e liti in strada

Letture: 2.701

È di nuovo chiuso il bar-ristorante “Las Canastas” di via Padova 395 a Milano. Il Questore Bruno Megale ha disposto la sospensione della licenza per 15 giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dopo una serie di episodi che hanno richiesto più volte l’intervento delle forze dell’ordine e del 118. Il provvedimento è stato notificato lunedì 13 ottobre dai carabinieri della Stazione di Crescenzago alla titolare del locale. Non è la prima volta: “Las Canastas” era già finito nel mirino per episodi analoghi nei mesi di marzo e aprile, quando il Questore aveva disposto due precedenti sospensioni.

🚔 Risse e feriti tra giugno e settembre

La decisione nasce da diversi interventi di polizia e carabinieri avvenuti tra l’estate e l’inizio dell’autunno. A giugno, i militari del Nucleo Radiomobile erano intervenuti per una lite scoppiata in strada. Una donna, che aveva chiamato il 112, ha raccontato di aver discusso con un amico dopo aver trascorso la serata nel locale.

A luglio, la situazione si è ripetuta. Gli agenti del Commissariato Villa San Giovanni sono arrivati sul posto dopo la segnalazione di una nuova lite. All’esterno del locale hanno trovato un gruppo di persone in evidente agitazione e un uomo con una ferita alla testa. L’avventore ha spiegato di essere stato colpito con una borsetta dall’ex compagna durante una discussione per futili motivi. Dagli accertamenti è emerso che entrambi i protagonisti dell’episodio erano pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e la persona.

🚑 Ancora caos a settembre: uomo ferito fuori dal locale

A metà settembre un’altra chiamata ha richiesto l’intervento della polizia. All’arrivo, gli agenti hanno trovato i sanitari impegnati a soccorrere un uomo in forte stato di ebbrezza. Il ferito ha dichiarato di essere stato aggredito da tre persone senza motivo, dopo aver trascorso la serata nel locale. L’episodio ha aggravato la posizione del “Las Canastas”, già destinatario di numerosi esposti da parte dei residenti per schiamazzi, liti e disturbi notturni.

Il provvedimento del Questore

Alla luce dei ripetuti episodi e dei precedenti provvedimenti, il Questore Megale ha deciso una nuova sospensione della licenza per 15 giorni, ritenendo il locale un punto critico per l’ordine pubblico. La chiusura temporanea ha l’obiettivo di tutelare la sicurezza della zona e interrompere il ripetersi di episodi violenti che, in pochi mesi, hanno trasformato il locale in un punto di attrazione per soggetti già noti alle forze dell’ordine. Insomma, è un provvedimento anche a favore del titolare del bar, che allontana le persone che