News Zoom

Si vis pacem, para bellum… Se vuoi la pace, tieniti pronto per la guerra

Legnano,Carabinieri,Salvataggio. Legnano, 18enne sul cornicione in corso Garibaldi: salvata dai Carabinieri - 14/11/2025
LegnanoMilano città metropolitana

Legnano, 18enne sul cornicione in corso Garibaldi: salvata dai Carabinieri

Redazione CNNZ
Letture: 2.460

Nel pomeriggio di ieri, a Legnano, in via Garibaldi, una ragazza di 18 anni è stata salvata dai Carabinieri dopo essersi seduta sul cornicione del terzo piano di un’abitazione diroccata. Aveva chiari intenti autolesivi. L’intervento rapido, il dialogo dei militari e l’arrivo del 118 hanno evitato una possibile tragedia. Ecco cosa è successo e come si è svolta l’operazione di soccorso.

Inserzioni

Alcuni residenti di via Garibaldi hanno chiamato il Nue 112 e hanno segnalato la presenza di una ragazza seduta sul cornicione del terzo piano della casa di fronte, disabitata e diroccata. Le gambe nel vuoto e un’espressione che lasciava intuire un momento molto fragile. Alla chiamata ha risposto la pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri, che è stata la prima a raggiungere l’edificio. La scena era delicata: l’ equilibrio instabile sul cornicione e il silenzio lasciavano poco margine di errore.

Inserzioni

I militari si sono avvicinati con calma, parlando piano, cercando di creare un filo di fiducia. Quella conversazione, fatta di domande semplici e toni bassi, “Ciao, come ti chiami? Quanti anni hai?”, è durata qualche minuto ma ha cambiato completamente il finale di questa storia. Quando la ragazza si è lasciata avvicinare abbastanza, i Carabinieri l’hanno afferrata con decisione e portata in un punto sicuro, dove il personale del 118 l’ha visitata e assistita.

Inserzioni

🚔 L’intervento

L’operazione è stata gestita con una combinazione di sangue freddo, capacità di ascolto e velocità, senza forzare la situazione, mantenendo un tono rassicurante per evitare che la ragazza si spaventasse o si muovesse in modo improvviso. Hanno agito solo quando è stato chiaro che si fidava, e che avrebbero potuto raggiungerla con un gesto fulmineo, trattenendola in sicurezza per poi consegnarla ai sanitari, che la hanno infine portata in ospedale.

Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire