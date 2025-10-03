Ossona, centro estetico Mirella Home chiuso ma “promozioni” ancora attive: clienti infuriati

Letture: 2.227

Da alcune settimane a Ossona non si parla d’altro: la serranda abbassata del centro estetico Mirella Home in via Patrioti 23. La stessa attività che lo scorso marzo aveva inaugurato alla presenza del sindaco Giovanni Venegoni, con l’annuncio di trattamenti di trucco gratuiti per persone malate di cancro e in chemioterapia.

Le iniziative a favore di chi è malato di cancro

Un’iniziativa che all’epoca aveva suscitato reazioni contrastanti, tra sorrisi amari e tanti apprezzamenti, ma che aveva portato il centro estetico a godere subito di grande visibilità e credibilità. Il Mirella Home raccoglieva infatti l’eredità del noto Glamour benessere e bellezza, nome storico e fidato dell’estetica locale e condotto dall’apprezzatissima Mirella.

Clienti e pacchetti troppo scontati e mai utilizzati

Da marzo, quindi, molte clienti hanno acquistato pacchetti di trattamenti tramite app con promozioni aggressive: chi aveva speso 600 euro, chi 150, chi ha acquistato più pacchetti per regalarli ad amiche e parenti, per servizi dal valore dichiarato ben più alto. I prezzi troppo scontati non avevano destato sospetti, proprio perché legati a un centro estetico con un nome già conosciuto e apprezzato.

Il problema è emerso però presto: dopo qualche appuntamento, fissare nuovi trattamenti era diventato improvvisamente impossibile. Un fatto spiegato con mille scuse: dall’agenda troppo piena ad un improvviso problema di salute. Con agosto arrivata la chiusura estiva, e i clienti hanno pensato a una normale pausa vacanziera. Ma a settembre la riapertura non c’è stata e le lamentele hanno iniziato a moltiplicarsi fino diventare un fatto di interesse pubblico.

Voci e proteste online

Nelle chat e nei gruppi Facebook locali, in particolare “Sei di Ossona se… ti senti di Ossona”, diversi messaggi, fra cui alcuni molto pieni di livore, hanno raccolto testimonianze di clienti rimaste senza trattamenti e senza rimborsi. “Io ho chiesto indietro i soldi, ma finora nulla”, racconta una delle signore coinvolte. “mi ha detto che riapriva, il 12 settembre, poi il 15, e poi più nulla”. Tra conversazioni private e post pubblici, sono circa una ventina le persone che chiedono chiarimenti e restituzioni del loro denaro. Nel frattempo, sulla serranda abbassata del centro estetico non compariva alcuna indicazione ufficiale e le persone hanno iniziato a preoccuparsi.

Promozioni attive nonostante la chiusura

A rendere la situazione ancora più paradossale, i messaggi promozionali che continuavano ad arrivare ai clienti: sedute di laser total body a 399 euro invece che 2.500, pacchetti da 199 euro per 1.000 euro di trattamenti da utilizzare in quattro anni. Offerte accattivanti, inviate via WhatsApp anche nei giorni di chiusura, con la promessa di pochi posti disponibili.

💰 Una liquidazione giudiziale aperta

Una ricerca sulle fonti pubbliche online ha chiarito un punto: Andrea Albanese, con la sua partita Iva personale, risulta in liquidazione giudiziale dal primo agosto sul portale dei creditori. La prima udienza dei creditori è fissata per il 4 febbraio 2026 con l’esame del passivo. Un dettaglio che lascia molti interrogativi sul futuro dell’attività e sul destino dei pacchetti già acquistati dai clienti.

La promessa di riaprire

Contattato, Andrea Albanese ha assicurato che il centro estetico Mirella Home riaprirà il 18 ottobre 2025. Un cartello sulla cler, comparso due giorni fa, conferma la stessa data. Resta da capire se l’impegno sarà mantenuto e se le clienti potranno usufruire dei trattamenti pagati in anticipo. Alla nostra richiesta di una dichiarazione scritta, anche tramite il suo avvocato, da pubblicare in questo articolo non è però arrivata ancora alcuna risposta ufficiale. Non appena ce la farà avere la integreremo qui sotto. La vicenda rimane quindi in sospeso, tra promesse di riapertura e la rabbia delle numerose clienti che chiedono indietro i loro soldi. Per capire come andrà a finire, però, bisognerà attendere il 18 ottobre 2025.