Guerriglia in Stazione Centrale: identificati i “soliti noti”, altri in arrivo

Letture: 2.659

La guerriglia scoppiata lo scorso 22 settembre a Milano, dopo il corteo per lo sciopero generale indetto dall’Usb, torna sotto i riflettori con i primi sviluppi dell’inchiesta. La Digos ha depositato al procuratore Marcello Viola una prima informativa sugli scontri che avevano trasformato la Stazione Centrale di Milano e i dintorni in un campo di battaglia, con vetrine distrutte, fumogeni e cariche di alleggerimento della polizia e si è conclusa con 50 feriti fra le forze dell’ordine.

Inserzioni

Secondo quanto si è saputo, gli investigatori avrebbero già messo a fuoco una decina di nomi, tra dieci e dodici in tutto, ritenuti i responsabili dell’assalto e dei successivi episodi di violenza lungo via Vittor Pisani. Si tratta di persone riprese dalle numerose telecamere, sulla cui colpevolezza c’è certezza. vanno però identificati con certezza, prima di procedere. Non si tratterebbe, comunque, di semplici manifestanti, ma di militanti riconducibili all’area antagonista e anarchica, gruppi che da anni animano le frange più violente delle piazze milanesi e che da sempre causano più problemi di quelli che raccontano di voler risolvere.

👮‍♂️ Indagini in corso

Il fascicolo, al momento, resta a carico di ignoti. Gli investigatori stanno completando il quadro con l’obiettivo di arrivare a circa venti nominativi, numero delle persone individuate durante idisordini. Se dieci sarebbero già stati identificati, un numero analogo di partecipanti resta ancora senza nome, ma l’attività di raccolta delle prove e continua attraverso immagini, filmati e testimonianze. Ad aiutare la polizia c’è un software molto simile al vecchio Picasa, che individua i volti in video e fotografie e dà loro un nome se la persona è già all’interno del database interforze.

Inserzioni

Le ipotesi di reato iscritte comprendono danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale: accuse che, messe insieme, delineano uno scenario di violenza organizzata e tutt’altro che improvvisata.

Piazza calda, inchiesta veloce

Le manifestazioni del 22 settembre avevano acceso i riflettori su Milano, ma la degenerazione in guerriglia urbana aveva alzato il livello dello scontro. Con le prime identificazioni depositate, il lavoro della procura sembra destinato a entrare presto nella fase degli avvisi di garanzia. Nelle immediatezze erano già stati effettati 8 fermi, di cui 3 riguardavano minorenni. Ora i primi indagati ufficiali, secondo le previsioni, potrebbero essere iscritti a ruolo a breve.

Inserzioni

Intanto, il fronte delle indagini si allarga: restano da chiarire ruoli, modalità e responsabilità di chi ha guidato l’assalto alla Stazione Centrale e le successive azioni violente lungo via Vittor Pisani. La certezza, per ora, è che la procura non intende lasciare nulla sospeso e che i prossimi giorni potrebbero portare sviluppi decisivi.