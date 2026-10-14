Rho, false raccolte fondi alla fiera BiMu: tre donne denunciate dai Carabinieri

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Rho, tre donne sono state denunciate dai Carabinieri della Tenenza di Pero dopo un controllo effettuato ieri pomeriggio, 13 ottobre, durante la fiera BiMu. Secondo quanto ricostruito dai militari, una 27enne e una 26enne rumene e una 19enne francese si presentavano ai visitatori del polo fieristico come appartenenti a un’associazione benefica francese impegnata a favorire l’accessibilità alle vacanze per le persone con disabilità. Con modi ritenuti molesti, avrebbero indotto i presenti a consegnare denaro contante, sostenendo che sarebbe stato destinato ad aiuti economici per l’associazione.

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I Carabinieri le hanno denunciate in stato di libertà per esercizio molesto dell’accattonaggio in concorso. Durante le perquisizioni personali sono state trovate e sequestrate tre cartellette con moduli sui quali comparivano stemmi falsamente riconducibili all’associazione, tre penne e 45 euro in contanti.

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