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Magenta, incendio nella sede di ASM: tre mezzi aziendali avvolti dalle fiamme

Ilaria Maria Preti
Magenta,Incendio,Foto di repertorio. Magenta, incendio nella sede di ASM: tre mezzi aziendali avvolti dalle fiamme - 02/10/2026
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Un incendio è scoppiato poco prima delle 4.30 di venerdì 2 ottobre all’interno della sede di ASM Magenta, in via Crivelli 34. Le fiamme hanno interessato tre mezzi della flotta dell’azienda municipalizzata.

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Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Milano con sei mezzi provenienti dai distaccamenti di Magenta, Corbetta e Rho.

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🚒 Sei mezzi dei Vigili del fuoco per circoscrivere l’incendio

Le squadre hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la porzione dell’area interessata dall’incendio. Una volta spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di bonifica e raffreddamento.

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Durante l’intervento era presente anche un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, impegnata nel servizio di prevenzione e assistenza alle operazioni dei soccorritori. Non è stato necessario effettuare soccorsi sanitari e non risultano persone coinvolte.

Le cause dell’incendio non sono al momento indicate. Gli accertamenti saranno affidati ai carabinieri di Magenta, chiamati a chiarire l’origine delle fiamme.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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