Magenta, incendio nella sede di ASM: tre mezzi aziendali avvolti dalle fiamme

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Un incendio è scoppiato poco prima delle 4.30 di venerdì 2 ottobre all’interno della sede di ASM Magenta, in via Crivelli 34. Le fiamme hanno interessato tre mezzi della flotta dell’azienda municipalizzata.

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Dal rogo si è alzata una densa colonna di fumo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Milano con sei mezzi provenienti dai distaccamenti di Magenta, Corbetta e Rho.

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🚒 Sei mezzi dei Vigili del fuoco per circoscrivere l’incendio

Le squadre hanno circoscritto le fiamme e messo in sicurezza la porzione dell’area interessata dall’incendio. Una volta spento il rogo, i Vigili del fuoco hanno proseguito con le operazioni di bonifica e raffreddamento.

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Durante l’intervento era presente anche un’ambulanza della Croce Bianca di Magenta, impegnata nel servizio di prevenzione e assistenza alle operazioni dei soccorritori. Non è stato necessario effettuare soccorsi sanitari e non risultano persone coinvolte.

Le cause dell’incendio non sono al momento indicate. Gli accertamenti saranno affidati ai carabinieri di Magenta, chiamati a chiarire l’origine delle fiamme.

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