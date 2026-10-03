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Abbiategrasso, fuochi d’artificio nella notte: denunciato un 30enne

Redazione CNNZ
Abbiategrasso,fuochi d’artificio,denunciato. Abbiategrasso, fuochi d’artificio nella notte: denunciato un 30enne - 03/10/2026
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Ad Abbiategrasso i carabinieri hanno intensificato i controlli nel centro cittadino dopo diversi episodi legati all’accensione di fuochi d’artificio, segnalati come fonte di disturbo durante le ore notturne. Poco dopo la mezzanotte i militari sono intervenuti nei pressi di un locale dove era in corso un evento privato organizzato per un compleanno. Durante il controllo è stato individuato un 30enne residente ad Abbiategrasso, ritenuto autore dell’accensione degli artifizi pirotecnici.

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🚔 Denunciato per esplosioni pericolose e disturbo

Il 30enne è stato denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria per accensioni ed esplosioni pericolose e per molestie o disturbo al riposo delle persone. Secondo quanto riferito dai carabinieri, il rumore provocato dai fuochi si è propagato per diversi minuti in orario notturno. Nel corso degli stessi servizi nel centro abitato, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato anche un 20enne già noto alle forze dell’ordine. Durante la perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di una pistola a salve, riproduzione di una Beretta 92FS, completa di caricatore e due colpi a salve. L’arma era portata fuori dal domicilio e il 20enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di armi.

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🔎 Trovato anche con hashish

Nel corso dello stesso controllo il giovane è stato trovato anche in possesso di 1,53 grammi di hashish. La sostanza, ritenuta destinata all’uso personale, ha comportato la segnalazione del 20enne alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. La pistola a salve e l’hashish sono stati sequestrati.

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