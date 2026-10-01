Abbiategrasso, cocaina e 8mila euro nelle case di via Fusè: arrestato 58enne

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Ad Abbiategrasso i Carabinieri hanno arrestato un 58enne durante un controllo antidroga nella zona delle case popolari di via Fusè, sequestrando cocaina, contanti e materiale per il confezionamento. L’operazione è scattata nel pomeriggio di mercoledì 30 settembre nell’ambito dei controlli rafforzati nell’area. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, nel tempo erano state raccolte diverse segnalazioni relative a una possibile attività di spaccio al dettaglio nelle zone vicine al quartiere. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno fermato e perquisito un 58enne residente a Ozzero, con precedenti penali. Gli accertamenti sono stati poi estesi al veicolo utilizzato dall’uomo e agli appartamenti nella sua disponibilità.

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🚔 Cocaina, bilancino e contanti durante le perquisizioni

Al termine delle perquisizioni i Carabinieri hanno sequestrato complessivamente 258 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Sono stati trovati anche 8mila euro in contanti. Secondo l’ipotesi degli investigatori, il denaro sarebbe riconducibile all’attività di spaccio contestata all’uomo. Il 58enne è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Terminate le formalità, è stato trasferito nel carcere di Pavia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

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