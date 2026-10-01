Milano, “Le Mille e una Piazza”: teatro gratuito nei quartieri per tutto ottobre

Letture: 2.322

A Milano prosegue per tutto ottobre “Le Mille e una Piazza 2026 – Racconti d’Autunno”, la rassegna di teatro popolare urbano organizzata da Atelier Teatro con spettacoli e laboratori gratuiti nei quartieri della città. La settima edizione del festival, iniziata il 12 settembre e in programma fino al 22 novembre, porta gli spettacoli fuori dai teatri tradizionali: piazze, parchi, cortili, vie e altri luoghi di aggregazione diventano palcoscenici aperti alla cittadinanza. Particolare attenzione viene riservata alle periferie e ai quartieri di edilizia residenziale pubblica. La sessione autunnale propone spettacoli ispirati ai classici del teatro e della letteratura, da Dante e Shakespeare a Collodi, insieme a personaggi e vicende della storia. Gli appuntamenti sono pensati per un pubblico di tutte le età e sono a ingresso gratuito.

Inserzioni

🎭 Da Cenerentola alla Commedia dell’Arte

Il programma di ottobre comincia sabato 3 ottobre alle Fucine Vulcano con il laboratorio “Il Teatro Popolare”, dedicato agli adulti, dalle 10 alle 13. Domenica 4 ottobre sarà invece la volta di “Cenerentola” di Atelier Teatro. Il primo spettacolo è previsto alle 11 nel cortile interno di via San Faustino 3, nella zona dell’Ortica, mentre alle 17 la compagnia si sposterà in piazza Frattini. Sabato 10 ottobre, dalle 15 alle 17, il CAM Verro ospiterà un laboratorio teatrale rivolto ai ragazzi tra i 7 e i 13 anni. Il giorno successivo, domenica 11 ottobre, Atelier Teatro porterà in scena “Florio e Isabella”: alle 11 in via Bottoni, nell’ambito di un’iniziativa del Municipio 5, e alle 17 in largo San Dionigi. Dal 15 al 24 ottobre alle Fucine Vulcano si terrà inoltre lo stage “L’arte della commedia”, condotto da Carlo Boso. La restituzione pubblica del lavoro è prevista sabato 24 ottobre in piazza dei Mercanti, con “Canovacci di commedia”, in programma alle 11 e alle 15.30.

Inserzioni







🎃 Il finale al Parco Trotter

Domenica 25 ottobre tornano anche i laboratori: dalle 10 alle 13 alle Fucine Vulcano è previsto un nuovo appuntamento con “Il Teatro Popolare” per adulti, mentre dalle 15 alle 17 al CAM Verro si svolgerà un laboratorio per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Il programma del mese si chiuderà sabato 31 ottobre alle 18.30 al Parco Trotter con “Rosmunda e Al-Boino”, spettacolo dalle atmosfere noir. Per richiamare il pubblico, soprattutto nelle zone dove la partecipazione spontanea può essere più ridotta, alcuni appuntamenti saranno preceduti da parate in costume accompagnate da canti e tamburi. In caso di maltempo gli organizzatori prevedono lo spostamento degli eventi in spazi al chiuso messi a disposizione dalla rete delle associazioni del territorio. Il festival coinvolge i nove Municipi di Milano e diverse realtà associative e territoriali. Atelier Teatro organizza dal 2020 festival dedicati al teatro popolare in Lombardia e affianca agli spettacoli attività di formazione, laboratori e progetti culturali e sociali.

Inserzioni

Sullo stesso argomento leggi anche: