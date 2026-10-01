Infortuni sul lavoro, perché la prevenzione passa anche dai sistemi di gestione

Letture: 2.562

Un bilancio che non torna

Numeri che raccontano una fragilità

Ogni anno l’INAIL aggiorna il proprio contatore: centinaia di migliaia di denunce, migliaia di casi mortali.

Sullo sfondo, un costo sociale che sfiora l’1,5 % del PIL, fra giornate perse, spese sanitarie e riduzione della produttività.

Inserzioni

Il dato più inquietante è la persistenza del fenomeno.

Tra il 2019 e il 2023, nonostante l’avanzata della digitalizzazione e il rallentamento imposto dalla pandemia, la curva degli incidenti ha ripreso a salire nei cantieri, nei magazzini logistici e nelle filiere agroalimentari.

Segno che la semplice adozione di dispositivi di protezione individuale non basta: serve un cambio di paradigma.

Inserzioni







La responsabilità organizzativa: dalla norma alla pratica quotidiana

Dall’art. 2087 del Codice Civile alla ISO 45001

Il legislatore italiano ha introdotto fin dagli anni ’50 l’obbligo per il datore di lavoro di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti.

Con il Testo Unico 81/08 i doveri sono stati esplicitati: valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, vigilanza su appaltatori.

Tuttavia la legge, da sola, si limita a definire un minimo sindacale.

Inserzioni

Oggi le procure non si accontentano più di un DVR compilato in fretta: chiedono evidenze di un vero sistema di gestione.

Ecco perché molte imprese scelgono la certificazione ISO 45001: lo standard riconosce il ruolo della leadership, introduce logiche di miglioramento continuo e, soprattutto, crea tracciabilità.

Quando si verifica un infortunio, poter esibire audit interni, piani di azione e riesami della direzione fa spesso la differenza tra un’accusa di colpa grave e la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile.

Formazione obbligatoria o visione sistemica?

Procedure, audit e miglioramento continuo

Nel dibattito pubblico si insiste giustamente sui corsi RSPP, sulla formazione generale e specifica dei lavoratori, sugli attestati per addetti antincendio.

Ma la securizzazione non si esaurisce in un’aula o in un webinar.

Un quadro di riferimento articolato – come quello illustrato nella pagina di AC Servizi, https://acservizi.it/, dedicata ai percorsi ISO 45001 – mostra infatti che la formazione trova senso solo se inserita in un sistema capace di mappare processi, fissare indicatori e avviare audit di parte terza.

Non a caso la stessa AC Servizi ha conseguito la ISO 9001 con il RINA per i servizi di consulenza e per la propria piattaforma e-learning, oltre a offrire corsi qualificati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17024: garanzie aggiuntive che dimostrano come la competenza debba essere verificabile e aggiornata.

Il passaggio dalla lezione frontale alla gestione strutturata comporta tre vantaggi concreti:

Coerenza : procedure uniche in tutto il sito produttivo evitano interpretazioni personali.

: procedure uniche in tutto il sito produttivo evitano interpretazioni personali. Rintracciabilità : ogni azione correttiva è documentata, utile anche a fini assicurativi.

: ogni azione correttiva è documentata, utile anche a fini assicurativi. Feedback: gli audit interni ed esterni forniscono indicatori oggettivi che alimentano il ciclo PDCA.

Il futuro della sicurezza: tecnologie, dati e cultura condivisa

Dal sensore IoT all’analisi predittiva

Le piattaforme digitali per la gestione HSE stanno integrando moduli di intelligenza artificiale: sensori che contano i quasi-incidenti, algoritmi che incrociano turni di lavoro e fatica fisica, dashboard che segnalano deviazioni in tempo reale.

Tuttavia la tecnologia vale poco senza una cultura che metta al centro la persona.

Per consolidare quella cultura occorrono tre ingredienti.

Primo: leadership visibile, perché se il management non indossa il casco in magazzino nessuno lo farà.

Secondo: partecipazione, con lavoratori coinvolti nella valutazione dei rischi.

Terzo: apertura verso benchmark esterni, dalle associazioni di categoria ai tavoli tecnici, dove si scambiano migliori pratiche e si analizzano incidenti reali per imparare dagli errori altrui.

Sul piano normativo, l’Europa spinge verso la convergenza tra salute, sicurezza e sostenibilità, come indica la nuova Corporate Sustainability Reporting Directive.

Il rischio occupazionale diventa così un elemento della due-diligence ESG, mettendo in relazione investitori, fornitori e comunità locali.

Chi saprà combinare procedure certificate, formazione qualificata e analytics potrà ridurre drasticamente infortuni e sanzioni, ma soprattutto restituire dignità a un lavoro che, per definizione, non dovrebbe mai costare la vita a nessuno.

Sullo stesso argomento leggi anche: