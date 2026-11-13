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Ossona, una grande betulla cade in via Donatori del Sangue

Ilaria Maria Preti
ossona,betulla cade in via donatori del sangue. Ossona, una grande betulla cade in via Donatori del Sangue - 13/11/2026
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A Ossona una grossa betulla è caduta in via Donatori del Sangue poco dopo le 22.30 di ieri sera, giovedì 12 novembre. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La pianta si trovava in un giardino privato e il suo taglio era già programmato. Le piogge che hanno interessato il territorio nella giornata di giovedì, la hanno purtroppo destabilizzata e hanno anticipato i tempi: l’albero è caduto addosso alla recinzione e verso la strada, invadendola.

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🚒 L’intervento dei vigili del fuoco

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Secondo le informazioni raccolte, al momento della caduta in paese non erano presenti né la polizia locale né una squadra di Protezione civile disponibile per l’emergenza. Tramite la chiamata al 112, infatti avvrebbe dovuto essere attivato il Roc, il responsabile operativo comunale, che a sua volta avrebbe dovuto attivare insieme al sindaco, la protezione civile. Infatti liberare la strada da un albero caduto è uno dei compiti della protezione civile comunale, se ha volontari abilitati all’uso della motosega in ambito di protezione civile.
A Ossona non c’era nessuno nè in servizio nè reperibile, e così sono arrivati, con uno dei loro mezzi, i vigili del fuoco che hanno risolto il problema.

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Problema risolto ma…

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La grossa betulla è stata tolta dalla strada, ma il problema della mancanza di reperibilità della protezione civile e del Roc in paese rimane un grave problema di sicurezza. Questa volta era un albero, e la fortuna ha voluto che i vigili del fuoco non avessero, concomitanti, altri interventi più urgenti e abbiano potuto quindi occuparsi anche di tagliare e accatastare l’albero caduto.

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Ilaria Maria Preti

Giornalista e direttore responsabile di Cronaca Ossona – Co Notizie News Zoom e di Beauty-Online.it. Mi occupo principalmente di cronaca nera, territorio e informazione locale nell’area dell’Altomilanese e di Milano. Dirige e coordina progetti editoriali digitali, con particolare attenzione alla produzione di contenuti e allo sviluppo dell’informazione online. Ho iniziato giovanissima e ho maturato oltre 30 anni di esperienza tra radio e televisione, anche come speaker.

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