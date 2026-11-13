Scampato pericolo Data Center a Marcallo con Casone. Il Comune torna sui suoi passi

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Nelle vie e sui portoni delle case Marcallo con Casone, intorno al 9 novembre, è comparso un volantino anonimo sul possibile insediamento di un data center su un terreno agricolo vicino a via Don Minzoni. Il foglio parlava di un impianto da 40 MW su 58mila metri quadrati e invitava i cittadini a inviare osservazioni entro il 17 novembre. La mobilitazione dei residenti però era già iniziata qualche giorno prima: il 7 novembre era stata lanciata una petizione online per chiedere al Comune di fermare l’ipotesi. Nel volantino e nella petizione vengono sollevate preoccupazioni per il consumo di suolo, il rumore, i consumi energetici e idrici e le possibili ricadute sul territorio.

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La scadenza del 17 novembre, invece, riguarda la consultazione preliminare della VAS del nuovo Piano di governo del territorio e della variante al Piano delle regole e al Piano dei servizi. L’avviso comunale, pubblicato il 20 ottobre, permette di inviare osservazioni e contributi su quel procedimento urbanistico. La vas e le nuove regole avrebbero potuto permettere la costruzione del Data Center su un terreno agricolo, mentre la legge e l’indirizzo regionali specificano che i pgt comunali devono tenere in considerazione l’uso primario di terreni già destinati all’edilizia e non consumare altro suolo agricolo.

le risposte dei cittadini devono essere state molte perchè l’11 novembre il comune di Marcallo con Casone ha pubblicato un comunicato stampa in cui diceva di aver ricevuto la proposta di un non meglio specificato operatore, e di averla rifiutata

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🏛️ Il Comune: proposta preliminare, nessun via libera

L’11 novembre il Comune ha pubblicato un comunicato per chiarire la vicenda. Secondo la ricostruzione dell’Amministrazione, nei mesi scorsi una società l’aveva contattata per proporre un data center con una potenza dichiarata di 10 MW. L’area individuata, di circa 58mila metri quadrati e attualmente agricola, si trova vicino a via Don Minzoni. Il Comune riferisce inoltre di una richiesta a Terna per una connessione alla rete di circa 40 MW: il dato riguarda la potenza richiesta per l’allacciamento, non quella dichiarata per l’impianto. Terna è la società che fornisce elettricità industriale, tramite una rete diversa da quella residenziale.

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Il comunicato del comune descrive interlocuzioni preliminari e una bozza di convenzione, ma non riferisce che fosse stata già stata rilasciata un’autorizzazione. Gli amministratori di Marcallo Con Casone dicono che, dopo avere valutato vantaggi e criticità, e incontrato rappresentanti del Comitato per la tutela dell’ambiente e del territorio e alcuni cittadini, hanno deciso di non procedere. Tra le ragioni indicate ci sono il consumo di suolo agricolo e le incertezze sugli impatti ambientali e sulla rete elettrica.

Nel comunicato l’Amministrazione richiama anche il quadro regionale sui data center. Dopo le prime linee guida approvate nel 2024, nel 2026 la Regione ha varato la legge 11, che indica come prioritarie le aree dismesse, degradate o da rigenerare e richiama la riduzione del consumo di suolo, la tutela dell’acqua e della biodiversità, l’efficienza energetica e la compatibilità con le reti esistenti. In agosto le delibere regionali 6645 e 6646 hanno precisato i criteri ambientali ed energetici e gli indirizzi per i procedimenti autorizzativi. La normativa individua priorità e criteri di sostenibilità, ma non stabilisce un divieto assoluto di costruzione su qualunque terreno agricolo: la compatibilità di ogni intervento va valutata infatti anche rispetto al PGT e alle autorizzazioni necessarie. Ecco per quale motivo le osservazioni dei cittadini al PGT erano estremamente importanti.



Una nota preoccupante è che nel comunicato stesso gli amministratori comunicano che l’operatore avrebbe prospettato loro contributi straordinari per oltre due milioni di euro, che loro avevano intenzione di destinare alla copertura delle spese correnti del comune. Una prassi estremamente pericolosa, perchè le buone pratiche amministrative dei comuni dicono che le spese correnti vanno coperte con entrate correnti, e non con entrate straordinarie e irripetibili. Inoltre i contributi straordinari possono essere solo oneri di urbanizzazione, che costituiscono una entrata una tantum da destinare alla sistemazione del patrimonio comunale e all’adeguamento dei servizi, tenendo conto delle nuove costruzioni. L’idea di usare oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti, cioè utenze o stipendi degli impiegati è “da brividi”.

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