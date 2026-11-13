Rho, 13 chili di marijuana in due pacchi: arrestato un 23enne a Novate

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A Rho la Polizia di Stato ha sequestrato 13 chili di marijuana trovati in due pacchi; un 23enne è stato arrestato a Novate Milanese dopo una consegna controllata. E’ successo nei giorni scorsi, quando gli agenti del Commissariato Rho-Pero sono intervenuti dopo la segnalazione di un addetto a una società di spedizioni, insospettito dal forte odore d’erba fresca proveniente da due grossi scatoloni. Al loro interno i poliziotti hanno trovato quattro sacchi di marijuana e un localizzatore satellitare GPS.

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📦 La consegna controllata a Novate Milanese

L’Autorità giudiziaria, informata del ritrovamento, ha disposto il ritardato sequestro per consentire agli investigatori di individuare il destinatario. Con il supporto della Squadra mobile della Questura di Milano, gli agenti hanno localizzato un uomo di 23 anni a Novate Milanese. Per la consegna, un poliziotto ha indossato la divisa della società di spedizioni. Gli altri agenti si sono appostati vicino all’abitazione del destinatario. Quando il 23enne ha firmato sul palmare in dotazione ai corrieri per ritirare i pacchi, tutti gli agenti sono intervenuti e lo hanno bloccato e arrestato.

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Durante la successiva perquisizione domiciliare, svolta con l’aiuto di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, gli agenti hanno sequestrato tre cellulari, etichette e fatture relative ai plichi, 500 euro in contanti e diversi adesivi che, secondo la Polizia, potrebbero essere stati destinati al confezionamento dello stupefacente. Il giovane, cittadino italiano, è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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