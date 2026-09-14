Il grande inganno

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Le luci del bar erano sempre troppo basse, perfette per confondere i dettagli del tempo che passa. Marco guardava il suo riflesso nel bicchiere di amaro, sistemandosi il colletto della camicia aperta, convinto di dimostrare dieci anni in meno dei suoi cinquantaquattro. A casa lo aspettavano una moglie stanca di giustificare le sue assenze e due figli universitari che parlavano di tasse e futuro, argomenti troppo pesanti per un uomo che voleva solo respirare.

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Poi era arrivata Elena. Giovane, con quell’accento e quei colori sudamericani che rendevano ogni sua parola e gesto esotici, e quegli occhi che lo fissavano come se lui fosse l’unico uomo rimasto sulla terra. In pochi mesi, Marco era scivolato in un labirinto di profumi, messaggi notturni e bonifici urgenti: “Mio figlio sta male”, “Non ho i soldi per l’affitto”, gli sussurrava lei, accarezzandogli la mano. E Marco, prigioniero dell’illusione di essere il suo eroe, pagava. Pagava per comprare un altro pezzo di giovinezza.

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La bomba era esplosa una domenica a pranzo, quando suo figlio maggiore, scoprendo il conto corrente svuotato, aveva sbattuto i fogli sul tavolo. Ma Marco non aveva ceduto. Aveva risposto urlando, come un adolescente colto in fallo, accusando la sua stessa famiglia di volerlo controllare, di essere avida, di non capire la sua “felicità”. Aveva difeso Elena con le unghie, cieco davanti all’evidenza di essere stato usato come altri prima di lui, preferendo distruggere la sua casa piuttosto che ammettere di essere stato un ingenuo.

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In un angolo del soggiorno, la figlia minore guardava la scena in silenzio, con gli occhi lucidi di rabbia e disillusione. In quel salotto, dove i nonni avevano insegnato il valore del rispetto, del sacrificio e della dignità della famiglia cattolica, ora restavano solo urla e macerie. La ragazza guardò suo padre e capì, con dolorosa chiarezza, che da quel giorno i ruoli si erano invertiti. Non c’erano più guide. Toccava a lei e a suo fratello diventare adulti prima del tempo, portando sulle spalle il peso di un futuro che qualcuno, per egoismo, aveva deciso di svendere al bancone di un bar.

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