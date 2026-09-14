News Zoom

«Vi sono momenti, nella vita, in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.» — Oriana Fallaci

MilanoPorta Venezia

Milano, grosso ramo crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, più grave un 41enne

Redazione CNNZ
ramo,crollo,milano. Milano, grosso ramo crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, più grave un 41enne - 14/09/2026
Letture: 2.353

A Milano, in piazza Risorgimento, un grosso ramo si è staccato improvvisamente da un albero e ha colpito tre passanti nella mattinata di lunedì 14 settembre. La chiamata al 112 è arrivata alle 9.56, pochi attimi dopo l’incidente. I tre feriti sono una donna di 20 anni e due uomini di 21 e 41 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze di base e un’automedica.

Inserzioni

🚒 Due feriti al Policlinico, più critiche le condizioni del 41enne

  • ramo,crollo,milano. Milano, grosso ramo crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, più grave un 41enne - 14/09/2026
  • ramo,crollo,milano. Milano, grosso ramo crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, più grave un 41enne - 14/09/2026

Secondo l’aggiornamento successivo dei Vigili del fuoco, due delle persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo al Policlinico di Milano. Il terzo ferito, un 41enne originario del Bangladesh, è in condizioni più critiche. alle 11.30 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. I Vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Marcello hanno rimosso il grosso ramo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale e alcune volanti della polizia di stato. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il distacco del ramo.

Inserzioni
Inserzioni
Scegli CO Notizie tra le tue fonti preferite su Google
Se leggi spesso le nostre notizie, puoi indicare a Google che CO Notizie è una delle fonti di cui ti fidi. In questo modo potrai trovare più facilmente i nostri articoli tra le Notizie principali e nelle ricerche pertinenti.
Aggiungi CO Notizie alle tue fonti preferite
Il link apre direttamente la pagina ufficiale di Google dedicata alle Fonti preferite.
Avatar photo

Redazione CNNZ

La Redazione di Co Notizie news Zoom è composta dal gruppo di giornalisti, collaboratori e volontari con esperienza sul campo, specializzati in cronaca nera, nelle emergenze, in protezione civile e in informazione locale. Gli articoli firmati “Redazione CNNZ” sono frutto di un lavoro collettivo, scritto e verificato a più mani. Ogni informazione è controllata da almeno due redattori, e ogni dettaglio viene confrontato con fonti ufficiali o dirette. Le firme personali sono utilizzate per inchieste e articoli che contengono opinioni. La firma “Redazione CNNZ” appare quando l'articolo nasce da un lavoro congiunto.

Commenti, repliche e rettifiche. Scrivi qui quello che hai da dire