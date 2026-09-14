Milano, grosso ramo crolla in piazza Risorgimento: tre feriti, più grave un 41enne

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A Milano, in piazza Risorgimento, un grosso ramo si è staccato improvvisamente da un albero e ha colpito tre passanti nella mattinata di lunedì 14 settembre. La chiamata al 112 è arrivata alle 9.56, pochi attimi dopo l’incidente. I tre feriti sono una donna di 20 anni e due uomini di 21 e 41 anni. Sul posto sono state inviate due ambulanze di base e un’automedica.

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🚒 Due feriti al Policlinico, più critiche le condizioni del 41enne

Secondo l’aggiornamento successivo dei Vigili del fuoco, due delle persone coinvolte sono state trasportate in codice giallo al Policlinico di Milano. Il terzo ferito, un 41enne originario del Bangladesh, è in condizioni più critiche. alle 11.30 è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Fatebenefratelli. I Vigili del fuoco del distaccamento di via Benedetto Marcello hanno rimosso il grosso ramo e provveduto alla messa in sicurezza dell’area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale e alcune volanti della polizia di stato. Al momento non sono state rese note le cause che hanno provocato il distacco del ramo.

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