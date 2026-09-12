Milano, Forza Italia propone Matteo Perego candidato sindaco: chi è il sottosegretario alla Difesa

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A Milano Forza Italia mette sul tavolo il nome di Matteo Perego di Cremnago per la corsa a Palazzo Marino: l’annuncio è arrivato da Antonio Tajani. Il segretario nazionale di Forza Italia, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, ha annunciato venerdì 11 settembre che il partito proporrà agli alleati del centrodestra il sottosegretario alla Difesa come candidato sindaco del capoluogo lombardo. Tajani è intervenuto a Montesilvano, in provincia di Pescara, all’apertura di “Azzurra Libertà – Innamorati del futuro”, la festa nazionale di Forza Italia Giovani. La candidatura, quindi, non è ancora quella definitiva della coalizione: il nome di Perego dovrà essere discusso con gli altri partiti del centrodestra.

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🔵 Tajani porta il nome di Perego al tavolo del centrodestra

Con l’annuncio di Montesilvano, Forza Italia ha scelto di indicare pubblicamente il proprio nome per Milano. Tajani ha spiegato che Perego verrà proposto agli alleati e che la decisione sul candidato dovrà essere presa insieme. Si apre così formalmente il confronto nel centrodestra su chi dovrà guidare la coalizione nella prossima sfida per Palazzo Marino. Matteo Perego di Cremnago è milanese: è nato nella capitale lombarda il 18 agosto 1982 e dal 31 ottobre 2022 è sottosegretario di Stato alla Difesa nel governo guidato da Giorgia Meloni.

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🏛️ Dalla filosofia ad Armani, poi la politica

Perego si è laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Milano e ha successivamente conseguito alla SDA Bocconi due Executive Master, in Marketing e Corporate Finance. Prima dell’ingresso in politica ha lavorato nel gruppo Giorgio Armani, dove ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali, occupandosi anche del mercato indiano e di quello brasiliano. In seguito ha proseguito l’attività imprenditoriale nell’azienda di famiglia, il cappellificio Cambiaghi. Nel 2018 è stato eletto deputato. Durante la XVIII legislatura ha fatto parte della Commissione Difesa e, tra il 2021 e il 2022, anche della Commissione Affari esteri. Nel marzo 2021 è diventato vicepresidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, mentre nell’aprile 2022 è stato nominato responsabile nazionale del Dipartimento Difesa del partito.

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Tra le iniziative ricordate nel curriculum ufficiale del Ministero della Difesa figura la proposta sulla cosiddetta “Mini-Naja”, che prevedeva un progetto sperimentale di percorsi formativi in ambito militare rivolti ai giovani tra i 18 e i 22 anni. Perego è stato inoltre primo firmatario di risoluzioni riguardanti il soccorritore militare delle Forze speciali, la figura del veterano e le indennità destinate alle Forze speciali. Il passaggio politico decisivo deve però ancora avvenire: Perego è oggi il nome proposto da Forza Italia, non ancora il candidato unitario del centrodestra. Sarà il confronto tra gli alleati a stabilire se sarà lui a correre per portare la coalizione a Palazzo Marino.

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