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Lacchiarella, accoltellato al petto in piazza: 33enne in carcere

Redazione CNNZ
Lacchiarella. Lacchiarella, accoltellato al petto in piazza: 33enne in carcere - 12/09/2026
Foto di repertorio. Carabinieri
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Un 34enne è stato accoltellato al petto in piazza Risorgimento a Lacchiarella. Un 33enne del posto è stato fermato dai Carabinieri per l’aggressione. L’episodio è avvenuto martedì 8 settembre, intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito dai militari, tra i due uomini è scoppiata una discussione per motivi ancora in fase di accertamento. Il 33enne si sarebbe avvicinato con passo deciso al 34enne e, dopo un breve diverbio, la vittima lo avrebbe allontanato con una mano. A quel punto l’uomo avrebbe reagito sferrandogli, con un coltello a serramanico, una coltellata al torace e successivamente un calcio, per poi allontanarsi.

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🔎 Le telecamere riprendono l’aggressione

I Carabinieri della Stazione di Lacchiarella, Compagnia di Abbiategrasso, sono intervenuti sul posto e hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai militari di ricostruire le fasi dell’aggressione e di individuare il presunto responsabile. Il 33enne è stato rintracciato nella propria abitazione. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, indossava ancora gli stessi abiti visibili nelle immagini delle telecamere. L’uomo è stato quindi sottoposto a fermo. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia ha successivamente convalidato il fermo e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Le ipotesi di reato sono tentato omicidio e porto abusivo di armi. Il 33enne si trova ora nella Casa circondariale di Pavia.

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🚑 La ferita al torace e il ricovero all’Humanitas

Il 34enne ha riportato una profonda ferita alla parete sternale con pneumotorace ed è stato soccorso e trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano. Il pneumotorace è una possibile e pericolosa conseguenza di un trauma al torace: l’aria può accumularsi nello spazio pleurico, comprimendo il polmone fino a provocarne il collasso. Il 34enne, tuttavia, non è in pericolo di vita. Le ragioni che hanno provocato la discussione sono ancora in fase di ricostruzione.

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