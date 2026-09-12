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Ossona, sulla Fiera di San Bartolomeo e sul rumore dell’A4 incontro pubblico lunedì sera

Redazione CNNZ
san bartolomeo,rumore a4,ossona. Ossona, sulla Fiera di San Bartolomeo e sul rumore dell’A4 incontro pubblico lunedì sera - 12/09/2026
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A Ossona lunedì 14 settembre è in programma un incontro pubblico dedicato alla storia della Fiera di San Bartolomeo e al problema dell’inquinamento acustico legato all’autostrada A4. L’appuntamento è alle 20.30 al Salone di piazza Aldo Moro 2. L’ingresso è gratuito e la serata dovrebbe durare circa un’ora. Il primo intervento sarà dedicato alla storia del paese. Il consigliere comunale Sergio Garavaglia ripercorrerà le origini della Fiera di San Bartolomeo, le sue tradizioni e il significato che la manifestazione ha avuto nel tempo per la comunità ossonese.

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🛣️ Dalla storia del paese al rumore dell’A4

La seconda parte della serata sarà affidata a Federico Nebuloni, che da oltre un anno sta approfondendo la questione dell’inquinamento acustico collegato all’autostrada A4. Nebuloni illustrerà il percorso iniziato con un articolo e proseguito con la presentazione di un’osservazione formale al Piano di Classificazione Acustica del Comune. L’obiettivo dell’intervento sarà spiegare quali elementi sono già disponibili, quali informazioni mancano ancora e perché, secondo Nebuloni, sarebbe importante arrivare a misurazioni ufficiali del rumore. Al termine dell’incontro sarà inoltre possibile aderire a una raccolta firme.

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