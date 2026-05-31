Casorate Primo, la Croce Rossa italiana in festa per beneficenza: serve un nuovo mezzo per i disabili

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A Casorate Primo la Croce Rossa Italiana organizza la prima Festa d’Estate per sostenere l’acquisto di un nuovo mezzo destinato al trasporto delle persone con disabilità. L’appuntamento è per sabato 13 giugno 2026, dalle 17, nella sede del Comitato di Casorate Primo, in via Giacomo Matteotti 7. Sarà una giornata aperta alla cittadinanza, pensata per unire divertimento, musica, attività per famiglie e solidarietà concreta. L’iniziativa nasce con un obiettivo preciso: contribuire all’acquisto di un mezzo per il trasporto sanitario e per l’accompagnamento di persone con difficoltà motorie. Un servizio che per molte famiglie rappresenta una necessità quotidiana, soprattutto quando si parla di trasporti non urgenti, dimissioni, visite, terapie o spostamenti sanitari programmati.

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🚑 Una festa per sostenere un servizio utile al territorio

La Festa d’Estate della Croce Rossa Italiana – Comitato di Casorate Primo prenderà il via alle 17 con l’apertura dell’area giochi. Alle 18.30 inizieranno le attività di fitness e zumba e, nello stesso momento, apriranno anche gli stand gastronomici. Alle 20 è prevista la presentazione delle attività della Croce Rossa Italiana, un momento dedicato a far conoscere più da vicino il lavoro quotidiano del Comitato. Alle 20.30 la serata continuerà con la musica degli Alt@Moda Band. L’evento è rivolto a tutti: famiglie, bambini, giovani, adulti e anziani. L’obiettivo è creare un’occasione semplice e partecipata, in cui stare insieme e, allo stesso tempo, sostenere un progetto concreto per la comunità.

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🚑 Il nuovo mezzo per le persone con disabilità

Il ricavato della giornata contribuirà all’acquisto di un mezzo adibito al trasporto di persone con disabilità. Si tratta di un investimento importante per il Comitato, con un costo indicativo compreso tra 40mila e 50mila euro, in base all’allestimento e alle dotazioni necessarie. Per la Croce Rossa di Casorate Primo il nuovo veicolo permetterebbe di migliorare la continuità e l’efficienza dei servizi sul territorio. Non solo emergenza-urgenza, quindi, ma anche trasporti sanitari, assistenza a eventi e manifestazioni, dimissioni e servizi dedicati a chi ha bisogno di spostarsi in sicurezza. Il Comitato conta oltre cento persone tra volontari e dipendenti. Una realtà radicata nel territorio, fatta di donne e uomini che ogni giorno mettono tempo, competenze e disponibilità al servizio degli altri.

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🚑 Volontariato, comunità e porte aperte

La festa sarà anche un’occasione per avvicinare nuove persone alla Croce Rossa Italiana. Chi parteciperà potrà conoscere meglio le attività del Comitato e capire come funziona il percorso per diventare volontario o soccorritore. Il presidente Domenico Ferraro ha sottolineato il valore di una giornata pensata non solo per raccogliere fondi, ma anche per raccontare alla cittadinanza cosa fa la Croce Rossa ogni giorno. L’auspicio è che questa prima edizione diventi l’inizio di un appuntamento fisso per Casorate Primo. L’invito è aperto a tutti: sabato 13 giugno, in via Giacomo Matteotti 7, la solidarietà passerà anche da una serata di musica, giochi, cibo e partecipazione.