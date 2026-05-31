Sesto San Giovanni, controlli della Polizia tra Torretta, Parco Nord e centro

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A Sesto San Giovanni la Polizia di Stato ha rafforzato i controlli contro reati predatori, microcriminalità e degrado urbano in diverse zone della città. I servizi, disposti sul territorio comunale, hanno coinvolto il personale del Commissariato di Sesto San Giovanni e il Reparto Prevenzione Crimine Lombardia. L’attività ha interessato il quartiere Torretta, le vie adiacenti, il Parco Nord e il centro cittadino. Nel corso degli interventi gli agenti hanno identificato persone, controllato veicoli, sequestrato droga e denunciato un giovane riconosciuto come presunto autore di una rapina avvenuta nei giorni precedenti.

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👮‍♂️ Controlli alla Torretta, trovato con un coltello

Lunedì 25 maggio gli agenti del Commissariato di via Fiume, insieme al Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, hanno effettuato un servizio straordinario nel quartiere Torretta e nelle zone vicine. Durante l’attività sono state identificate 100 persone e controllati 2 autoveicoli. Un cittadino straniero è stato denunciato all’autorità giudiziaria dopo essere stato trovato in possesso di un’arma da taglio. Nello stesso servizio altri due cittadini stranieri sono stati segnalati in via amministrativa per consumo di stupefacenti. Per prassi, sono stati inviati al Sert per la disintossicazione. Sono casi in cui si perde anche la patente di guida. La Polizia ha sequestrato 3,5 grammi di hashish.

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👮‍♂️ Antirapina al Parco Nord, denunciato un giovane irregolare

I controlli sono proseguiti giovedì 28 maggio con un servizio mirato antirapina all’interno del Parco Nord. Durante l’intervento gli agenti hanno individuato un giovane irregolare sul territorio nazionale, riconosciuto come il presunto autore di una rapina commessa alcuni giorni prima ai danni di un cittadino straniero. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà. I poliziotti hanno anche eseguito una perquisizione al domicilio, finalizzata alla ricerca di armi. Se colpevole o innocente, lo deciderà il giudice in fase di processo.

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👮‍♂️ In centro 125 persone identificate e droga sequestrata

Nei servizi giornalieri organizzati nel centro cittadino per prevenire episodi di microcriminalità e situazioni di degrado, la Polizia ha identificato 125 persone. Di queste, 48 avevano precedenti di polizia. Gli agenti hanno controllato anche 6 veicoli, sequestrato 30 grammi di sostanza stupefacente e segnalato all’autorità amministrativa 3 cittadini stranieri come assuntori di droga. L’attività rientra nei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti nel comune di Sesto San Giovanni per aumentare la presenza operativa nelle aree considerate più sensibili e per effettuare verifiche anche nei locali pubblici della movida.