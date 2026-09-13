Ossona, rubato il rame dal cimitero: colpito anche Casorezzo

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A Ossona, nella notte tra mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, sono state rubate parti in rame dal cimitero di via delle Rimembranze.

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I ladri hanno portato via elementi delle coperture e delle grondaie del camposanto. Il furto è stato scoperto successivamente e al momento non è disponibile una quantificazione precisa del danno. Nella stessa notte un episodio analogo si è verificato anche a Casorezzo, dove sono state asportate parti in rame dalle coperture di alcune cappelle funerarie familiari.

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Non ci sono, al momento, elementi che permettano di stabilire se dietro i due furti ci sia la stessa mano. La vicinanza temporale dei fatti, tuttavia, rende particolarmente ravvicinati i due episodi avvenuti nei Comuni dell’Ovest Milanese.

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🔧 Via grondaie e coperture: il rame torna nel mirino

Al cimitero di Ossona l’intervento dei ladri ha interessato il rame presente sulle strutture del camposanto. Si tratta di materiale che, una volta asportato, richiede lavori di ripristino oltre alla sostituzione degli elementi rubati.

Una situazione simile è stata segnalata a Casorezzo, dove sono state prese di mira le coperture in rame di alcune cappelle di famiglia. Anche in questo caso il furto sarebbe avvenuto durante la notte tra il 9 e il 10 settembre.

Per ora non ci sono elementi verificati su un eventuale terzo Comune interessato da episodi analoghi e quindi questa circostanza non viene considerata accertata.

📹 A Ossona anche un tentativo di intrusione in via Petrarca

Nella giornata di giovedì 10 settembre a Ossona è stato segnalato anche un episodio diverso. Due persone sono state riprese dalle telecamere mentre tentavano di forzare il cancelletto di una villetta in via Petrarca.

Il proprietario si trovava in giardino, si è accorto di quanto stava accadendo e ha iniziato a urlare. I due si sono quindi allontanati senza riuscire a entrare. Le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza stanno circolando tra alcuni gruppi locali.

Non esiste però alcun elemento che consenta di collegare le due persone riprese in via Petrarca ai furti di rame avvenuti nei cimiteri. Per questo le loro immagini non vengono associate a quegli episodi.

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