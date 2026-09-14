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Busto Garolfo, grondaia di rame rubata dalla facciata di un condominio

Redazione CNNZ
rame,furto. Busto Garolfo, grondaia di rame rubata dalla facciata di un condominio - 14/09/2026
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A Busto Garolfo, in via Carducci, dei ladri hanno rubato la grondaia in rame di un condominio, strappando via un lungo tratto di quello che scendeva lungo la facciata, fino a terra. E successo durante la notte tra venerdì 11 e sabato 12 settembre. Nessuno dei residenti si è accorto del furto mentre era in corso; è stato scoperto soltanto la mattina del sabato. La denuncia è stata presentata alla Stazione dei Carabinieri di Busto Garolfo.

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La rimozione del tratto inferiore aveva anche reso instabile la parte rimasta sulla facciata, che dopo il furto si è staccata dalla canalina superiore. Per questo i condomini hanno chiamato i vigili del fuoco che sono intervenuti e hanno provveduto a rimuovere la porzione pericolante e a mettere in sicurezza la zona. Durante il furto è stato inoltre tranciato un cavo elettrico esterno di uno degli appartamenti. Non è stato possibile stabilire con certezza a quale impianto fosse collegato, ma resta comunque un danno. Restano da quantificare il valore del materiale rubato portato via e l’ammontare complessivo dei danni e del ripristino del pluviale.

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