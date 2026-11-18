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A Castellanza giovedì 19 novembre alle 21 la biblioteca civica, in piazza Castegnate 2, ospiterà una serata dedicata all’alpinista nepalese Nirmal Purja. L’incontro, intitolato «Nirmal Purja (Nimsdai). Oltre il possibile», apre l’ottava edizione della rassegna «La Montagna Raccontata», organizzata dal CAI di Castellanza con il patrocinio del Comune e il sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

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A raccontare la figura dell’alpinista sarà Monica Malfatti, addetta stampa del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e accompagnatrice di media montagna, che lo aveva conosciuto e intervistato. Purja aveva completato la salita dei quattordici Ottomila in poco più di sei mesi. È morto il 30 luglio 2026 sul Broad Peak, travolto da una valanga, secondo quanto riportato nel programma della serata. L’appuntamento ripercorrerà le sue imprese e la dimensione personale dell’esperienza in alta quota.

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