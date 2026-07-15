Milano, pretende il rimborso dopo 20 giorni in ostello: arrestato per tentata estorsione

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A Milano, In via Bertoni, un uomo gambiano di 46 anni è stato arrestato per tentata estorsione, dopo minacce e danneggiamenti all’interno di un ostello del centro nella notte. E successo all’1.45 della scorsa notte al New Generation Hostel Milan Center. L’uomo si trovava nella struttura ricettiva da circa venti giorni quando avrebbe preteso di essere trasferito in un’altra camera. La richiesta, secondo quanto ricostruito, non poteva essere accolta dal personale dell’ostello. Il 46enne avrebbe quindi iniziato a protestare, rivolgendo minacce al receptionist e ad altre persone presenti nella struttura.

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🚔 La richiesta di rimborso e l’intervento della polizia

Durante la discussione l’ospite avrebbe anche chiesto la restituzione del denaro versato per il periodo già trascorso nell’ostello. Di fronte al rifiuto, la situazione è rapidamente degenerata. L’uomo ha danneggiato il bancone della reception e aggredito i presenti. Il personale ha quindi richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della polizia, arrivati nell’ostello quasi in tempo reale, che si trova nei pressi della questura, hanno riportato la situazione sotto controllo e fermato il 46enne. Al termine degli accertamenti l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione. Nei suoi confronti è scattata anche una denuncia in stato di libertà per danneggiamento e percosse. Non sono stati al momento forniti ulteriori particolari sulle persone coinvolte né sull’entità dei danni provocati all’interno della struttura.

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