Ossona, 13 anni per girare 2 camini. Modificati i camini della Cta dopo l’intervento della Prefettura

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A Ossona i camini della Cta di viale Europa sono stati modificati dopo anni di contestazioni e l’intervento della Prefettura su una pratica rimasta a lungo irrisolta. Gli sbocchi, che in precedenza erano rivolti verso il basso, nei giorni scorsi sono stati sostituiti e ora puntano verticalmente verso l’alto. La modifica risponde almeno a una delle contestazioni avanzate nel corso degli anni dai residenti della zona, in particolare da Castrese Tufo, che abita vicino all’insediamento produttivo.

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La questione dell’orientamento dei camini viene segnalata da almeno 13 anni. Il più ampio confronto relativo a rumori e polveri provenienti dall’attività industriale, secondo quanto riferito da Tufo, è iniziato ancora prima e prosegue da circa 22 anni. Nel tempo sono state inviate al Comune lettere, segnalazioni e diffide. Nonostante le proteste dei vicini e i richiami al Regolamento edilizio comunale, la posizione degli sbocchi non era stata modificata. Nel 2024 Tufo aveva inoltre commissionato una perizia tecnica a proprie spese.

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Secondo quella relazione, richiamata anche nell’esposto presentato alle istituzioni, i due punti di emissione avrebbero dovuto svilupparsi verticalmente e raggiungere un’altezza di almeno tre metri superiore al colmo dei tetti degli edifici circostanti. La contestazione riguardava quindi sia la direzione degli scarichi sia la loro altezza complessiva.

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🏛️ L’esposto e la richiesta della Prefettura

I vecchi camini della CTA Che guardano verso il basso

Lo scorso febbraio Tufo ha presentato un nuovo esposto alla Prefettura di Milano, segnalando la presunta inerzia del Comune e chiedendo una verifica sugli atti e sull’applicazione delle disposizioni richiamate nella perizia. La Prefettura ha successivamente scritto alla segretaria comunale di Ossona, chiedendo tutti gli elementi utili alla valutazione del caso, la documentazione relativa ai camini e informazioni sulle iniziative adottate o programmate dagli uffici comunali.

La vicenda era stata raccontata da Co Notizie – News Zoom lo scorso 27 aprile. Pochi giorni dopo, il 7 maggio, il consigliere comunale di opposizione Sergio Garavaglia, capogruppo di Insieme per Ossona, ha presentato un’interpellanza per conoscere lo stato della pratica e il contenuto della risposta inviata dal Comune alla Prefettura. La risposta del sindaco Giovanni Venegoni è arrivata con protocollo del 9 giugno. Al consigliere non è stata consegnata la copia della comunicazione trasmessa alla Prefettura. Il sindaco ha riferito che la nota era stata inviata e che conteneva informazioni sullo stato dei luoghi e sulle azioni concrete già intraprese o ancora da intraprendere. Nella stessa risposta Venegoni ha respinto «ogni tentativo di strumentalizzare i normali flussi burocratici a fini di pura polemica politica». Garavaglia ha contestato quelle parole, rivendicando il diritto della minoranza di chiedere documenti e chiarimenti sull’attività amministrativa.

🏭 I camini ora puntano verso l’alto

Nei giorni scorsi è arrivato il cambiamento visibile. I terminali dei camini della Cta sono stati modificati e gli sbocchi, anziché essere orientati verso il basso, ora si sviluppano verticalmente. Rimane però da verificare se, oltre alla direzione, siano state rispettate anche le altezze indicate dalla normativa e richiamate nella perizia del 2024. Al momento non è stata resa pubblica una relazione tecnica conclusiva che certifichi la completa conformità dell’impianto.

La successione degli avvenimenti è comunque significativa. Per anni le segnalazioni non avevano prodotto la modifica richiesta. Dopo l’esposto, la richiesta di chiarimenti della Prefettura, la risposta del Comune e l’interpellanza dell’opposizione, i camini sono stati cambiati. L’intervento della Prefettura ha quindi rappresentato il passaggio decisivo per riaprire formalmente la pratica e ottenere un risultato concreto. Non è però ancora disponibile un atto pubblico che permetta di affermare se la modifica sia stata ordinata direttamente dalla Prefettura, prescritta dal Comune oppure decisa autonomamente dall’azienda dopo le verifiche avviate. I camini , però ora guardano verso il cielo. Resta soprattutto una domanda amministrativa: perché un intervento realizzato in pochi giorni non è arrivato negli almeno 13 anni precedenti? Per chiudere definitivamente la vicenda servono ora la pubblicazione della risposta inviata al prefetto e una verifica tecnica sulle altezze dei nuovi camini.