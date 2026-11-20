Letture: 3.440

Un furto con spaccata è avvenuto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre al supermercato Conad di via della Filanda, a Vanzago. I ladri hanno sfondato l’ingresso del punto vendita utilizzando un’automobile e hanno portato via la cassaforte. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.18. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura utilizzata come ariete sarebbe stata rubata nel parcheggio dello stesso supermercato.

Inserzioni

La cler della Conad divelta

Alle 3.30 il titolare è stato avvisato dal servizio di vigilanza. Quando ha raggiunto il negozio ha trovato la serranda divelta e la vetrina infranta. L’ammontare del denaro sottratto non è ancora stato quantificato. Sul furto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che potranno utilizzare anche le registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale messe a disposizione dalla Polizia Locale. Nonostante i danni provocati dalla spaccata, il supermercato ha riaperto regolarmente al pubblico, utilizzando l’ingresso da piazza del Mercato.

Inserzioni









Sullo stesso argomento leggi anche: