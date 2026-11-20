Vanzago, spaccata al Conad nella notte: ladri sfondano l’ingresso e rubano la cassaforte
Un furto con spaccata è avvenuto nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre al supermercato Conad di via della Filanda, a Vanzago. I ladri hanno sfondato l’ingresso del punto vendita utilizzando un’automobile e hanno portato via la cassaforte. Il colpo è avvenuto intorno alle 3.18. Secondo le prime ricostruzioni, la vettura utilizzata come ariete sarebbe stata rubata nel parcheggio dello stesso supermercato.
La cler della Conad divelta
Alle 3.30 il titolare è stato avvisato dal servizio di vigilanza. Quando ha raggiunto il negozio ha trovato la serranda divelta e la vetrina infranta. L’ammontare del denaro sottratto non è ancora stato quantificato. Sul furto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano, che potranno utilizzare anche le registrazioni del sistema di videosorveglianza comunale messe a disposizione dalla Polizia Locale. Nonostante i danni provocati dalla spaccata, il supermercato ha riaperto regolarmente al pubblico, utilizzando l’ingresso da piazza del Mercato.