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A Nerviano un nuovo furto di rame. È stata colpita la palestra della scuola primaria di via Di Vittorio. La vicenda è emersa da un’interrogazione al consiglio comunale presentata dalla Lega di Nerviano il 18 novembre. Secondo la documentazione amministrativa richiamata dai consiglieri comunali, nella notte tra il 25 e il 26 ottobre sono stati asportati circa 180 metri quadrati di copertura in rame, provocando un danno stimato in 100mila euro. È il secondo episodio in meno di due mesi nella stessa struttura, già colpita nella notte tra il 3 e il 4 settembre. In quell’occasione il Comune aveva presentato denuncia e avviato le verifiche necessarie per il ripristino della copertura.

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La Lega segnala anche un ulteriore furto di rame dal tetto della vecchia scuola di via dei Boschi, attualmente chiusa. Nell’interrogazione il gruppo consiliare chiede al sindaco e all’assessore competente chiarimenti sull’agibilità e sulla sicurezza della palestra, utilizzata dagli alunni e dalle società sportive, sui tempi dei lavori e sull’eventuale copertura assicurativa dei danni. Vengono inoltre richieste informazioni sulle misure di sorveglianza previste per proteggere gli edifici pubblici.

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